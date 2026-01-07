Cách làm 3 món lươn Nghệ An tuyệt ngon: Lươn om, lươn nướng, lươn viên

(VTC News) -

Nhắc đến ẩm thực Nghệ An, lươn gần như là nguyên liệu không thể thay thế. Từ nguyên liệu dân dã, người Nghệ An sáng tạo nhiều món ăn đặc sắc như cháo lươn, súp lươn, miến lươn, lươn om chuối đậu, lươn nướng, lươn viên… vừa gần gũi trong bữa ăn hằng ngày, vừa trở thành dấu ấn văn hóa ẩm thực địa phương.

Khác với nhiều vùng miền khác, người Nghệ không cầu kỳ, giữ nguyên khúc, hoặc chẻ đôi lươn để nấu om, nướng hoặc viên, giúp cảm nhận rõ độ dai, béo và ngọt thịt. Dưới đây là cách làm ba món lươn quen thuộc trong ẩm thực xứ Nghệ, gồm lươn om, lươn nướng và lươn viên, có thể dễ dàng thực hiện tại nhà.

Cách làm lươn om chuối đậu

Trong ẩm thực xứ Nghệ, nồi lươn om nghi ngút khói thường xuất hiện vào những ngày mưa lạnh hoặc những bữa cơm sum họp cuối tuần mùa đông. Món ăn này không chỉ no bụng mà còn ấm người, bởi sự kết hợp hài hòa giữa lươn đồng, chuối xanh, đậu phụ và mẻ.

Lươn om chuối đậu là món ngon dễ làm, tiện lợi trong bữa cơm gia đình.

Bạn cần chuẩn bị:

- Lươn đồng tươi: 500–700 gram

- Chuối xanh: 3–4 quả (tước vỏ, ngâm nước muối hoặc nước mẻ)

- Đậu phụ: 3–4 bìa, chiên vàng

- Thịt ba chỉ: 200 gram (tuỳ chọn)

- Lá lốt, tía tô, hành lá, rau răm

- Hành tím, tỏi, riềng, nghệ tươi, nước mắm, mẻ

- Gia vị: tiêu, bột canh, hạt nêm, bột nghệ

Để nấu lươn om ngon, khâu sơ chế quyết định gần một nửa chất lượng món ăn. Lươn đồng tươi được tuốt sạch nhớt bằng muối hạt và chanh, sau đó rửa lại nhiều lần cho hết tanh. Lươn thành khúc vừa ăn, không phi lê, để khi om thịt không bị nát.

Chuối xanh tước vỏ, cắt khúc, ngâm ngay vào nước muối để không thâm và giảm vị chát. Đậu phụ được chiên vàng nhẹ, giúp khi om không vỡ nát. Hành tím, tỏi, riềng, nghệ giã nhỏ tạo nên mùi thơm rất đặc trưng, thiếu những gia vị này, món lươn sẽ mất đi “chất Nghệ”.

Phi thơm hành tỏi với chút dầu, cho chuối xanh vào xào sơ cùng bột nghệ để tạo màu. Sau đó cho tất cả vào nồi, thêm nước, mẻ vừa đủ, đun nhỏ lửa cho chuối mềm. Khi chuối đã chín bùi, mới thả lươn và đậu phụ vào om tiếp. Lươn chín rất nhanh, chỉ cần om vừa đủ để thịt mềm, ngấm gia vị nhưng vẫn giữ độ dai. Trước khi tắt bếp, thêm lá lốt, tía tô, hành lá thái nhỏ, mùi thơm bốc lên rất rõ.

Lươn om đúng vị Nghệ An thường ăn với cơm trắng hoặc bún, không cần quá nhiều món kèm, bởi bản thân nồi om đã đủ đầy hương vị.

Cách làm lươn nướng

Nếu lươn om mang dáng dấp bữa cơm gia đình, thì lươn nướng lại gắn với những bữa ăn đơn giản, nhanh gọn, đôi khi là bữa nhậu quê bên bếp than hồng. Lươn nướng không cầu kỳ nguyên liệu, nhưng đòi hỏi người nấu phải biết ướp vừa tay và canh lửa khéo.

Lươn nướng than hoa Nghệ An có vị ngọt, thanh tự nhiên, rất "bắt miệng". (Nguồn: Trúc Xanh)

Bạn cần chuẩn bị:

- Lươn tươi: 500 gram

- Sả băm, tỏi băm, nghệ băm, ớt băm

- Gia vị: Muối, tiêu, nước mắm, dầu ăn

Lươn làm sạch, để nguyên con hoặc chẻ đôi dọc sống lưng. Gia vị ướp rất giản dị, gồm sả băm, nghệ tươi, tỏi, chút muối, tiêu và nước mắm. Người Nghệ thường không ướp quá đậm, bởi mục đích là để giữ vị ngọt tự nhiên của thịt lươn.

Sau khi ướp khoảng 30 phút, lươn được nướng trên than hồng. Khi nướng, cần trở đều tay để da lươn xém nhẹ, tỏa mùi thơm nhưng không bị cháy khét. Lươn chín tới có lớp da hơi giòn, bên trong thịt mềm, ngọt và thơm mùi sả nghệ.

Món lươn nướng thường ăn kèm bánh mỳ, bánh đa rau sống, dưa leo, chấm nước mắm chanh ớt hoặc muối tiêu chanh. Cách ăn đơn giản nhưng lại rất “bắt miệng”, nhất là trong những ngày se lạnh.

Lươn viên lá lốt

Bên cạnh những món quen thuộc, lươn viên là cách làm mới, phù hợp với bữa ăn gia đình có trẻ nhỏ hoặc những ai không quen ăn nguyên khúc lươn. Dù là biến tấu, nhưng nếu làm đúng cách, lươn viên vẫn giữ được hương vị đặc trưng của lươn đồng Nghệ An.

Lươn viên lá lốt là món ăn ngon phù hợp với gia đình có nhiều trẻ nhỏ. (Ảnh: Vị Ngon Quán)

Nguyên liệu cần chuẩn bị gồm:

- Thịt lươn đã làm sạch và băm nhuyễn: 400 gram

- Lá lốt

- Hành, ớt, nghệ, tỏi, sả

- Gia vị: Muối, tiêu, nước mắm, dầu ăn

Thịt lươn sau khi làm sạch được băm hoặc xay nhuyễn, trộn cùng hành, nghệ, ớt, tỏi, xả băm và một chút gia vị. Gia vị nêm vừa phải, tránh cho quá nhiều để không át mùi lươn.

Hỗn hợp được vo thành viên nhỏ, sau đó cuộn lá lốt có thể hấp hoặc chiên. Hấp giúp lươn viên mềm, giữ vị ngọt. Chiên vàng lại tạo lớp vỏ ngoài giòn nhẹ, bên trong dẻo mềm, thích hợp làm món ăn chơi hoặc món nhậu nhẹ. Lươn viên ăn kèm tương ớt hoặc nước mắm pha chua ngọt, rắc thêm chút tiêu, là món ăn vừa lạ miệng vừa dễ ăn.