(VTC News) -

Khi nghe đến cholesterol, nhiều người thường nghĩ ngay đến “mỡ máu cao” hay các bệnh liên quan đến tim mạch. Thực tế cholesterol là gì và làm sao để có thể kiểm soát cholesterol ở mức an toàn thì không phải ai cũng biết. Hãy đọc bài viết sau để hiểu rõ và đúng về cholesterol.

Cholesterol là gì?

Cholesterol là chất béo cần thiết, có mặt trong mọi tế bào cơ thể. Nó tham gia xây dựng màng tế bào, hình thành các loại hormone, vitamin D và dịch mật để tiêu hóa thức ăn. Trong cơ thể, cholesterol được tạo ra chủ yếu từ gan. Ngoài ra, nó còn được hấp thụ qua các loại thực phẩm do chúng ta ăn uống hằng ngày.

Cholesterol được tạo ra chủ yếu từ gan và có 2 loại chính gồm LDL, HDL.

Có hai loại cholesterol chính:

- LDL - cholesterol xấu: Nếu dư thừa sẽ lắng đọng ở thành mạch máu. Lâu dần những cholesterol này sẽ hình thành mảng xơ vữa, gây hẹp mạch và tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim cũng như đột quỵ.

- HDL - cholesterol tốt: Loại cholesterol này có nhiệm vụ dọn sạch cholesterol dư thừa đưa về gan để xử lý. Nhờ vậy, nó giúp bảo vệ cơ thể, tránh tác động xấu của cholesterol dư thừa.

LDL nếu quá cao sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch.

Cách kiểm soát cholesterol an toàn

Kiểm soát sự cân bằng của các loại cholesterol không chỉ giúp phòng bệnh tim mạch mà còn bảo vệ sức khỏe cách tổng quát. Sau đây là những cách kiểm soát cholesterol an toàn:

- Ăn uống lành mạnh:

+ Hạn chế mỡ động vật, thịt đỏ, da gà, nội tạng.

+ Giảm đồ chiên xào nhiều dầu mỡ, thức ăn nhanh, bánh ngọt nhiều bơ đường.

+ Ưu tiên dầu thực vật như dầu oliu, dầu hạt cải, dầu lạc.

+ Bổ sung cá (nhất là cá biển giàu omega-3 như cá hồi, cá thu), rau xanh, hoa quả tươi và ngũ cốc nguyên hạt.

+ Ăn nhiều thực phẩm giàu chất xơ hòa tan như yến mạch, đậu, táo… giúp “kéo” cholesterol xấu ra khỏi cơ thể.

Ăn uống lành mạnh, hạn chế những thực phẩm nhiều chất béo để kiểm soát cholesterol.

- Tập thể dục thường xuyên: Chỉ cần tập thể dục 30 phút mỗi ngày, với cường độ khoảng 5 lần/tuần cũng giúp tăng HDL và giảm LDL đáng kể. Các môn thể dục mọi người có thể lựa chọn là đi bộ nhanh, chạy bộ, đạp xe, bơi lội.

- Tuyệt đối không hút thuốc và uống rượu bia: Thuốc lá làm giảm cholesterol tốt, trong khi rượu bia dễ làm gan nhiễm mỡ và tăng triglycerid. Bỏ thuốc và hạn chế bia rượu sẽ cải thiện rõ rệt tình trạng mỡ máu cao.

- Duy trì cân nặng hợp lý: Giảm 5-10% cân nặng ở người thừa cân có thể giúp hạ cholesterol xấu và triglycerid, đồng thời nâng cao sức khỏe tim mạch.

- Giảm căng thẳng, stress: Căng thẳng và stress kéo dài sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa mỡ máu. Hãy ngủ đủ giấc, tập yoga, thiền hoặc đi bộ để thư giãn tinh thần, giảm căng thẳng, stress.

- Khám sức khỏe định kỳ: Hiện xét nghiệm máu là phương pháp duy nhất để biết chính xác chỉ số cholesterol. Khi chỉ số cholesterol quá cao, bác sĩ có thể chỉ định thuốc hạ mỡ máu, tránh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Tuy vậy, việc điều trị bằng thuốc cần phải kết hợp cùng việc thay đổi lối sống mới đạt được hiệu quả lâu dài. Ngoài ra, nếu lượng cholesterol trong máu cao cần phải được điều trị và kiểm tra lại 3-6 tháng/lần.

Bài viết được dẫn nguồn từ trang Bệnh viện Medlatec thì cholesterol vừa là bạn vừa có thể trở thành “kẻ thù” của sức khỏe, nếu mọi người không hiểu rõ về nó. Chủ động điều chỉnh chế độ ăn uống, tập luyện, bỏ thói quen xấu và kiểm tra sức khỏe định kỳ chính là chìa khóa để mạnh khỏe và cuộc sống an toàn.