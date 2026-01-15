Cách em 1 milimet tập 39: Ngân bị chồng 'gài bẫy' ngay trong ngày kỷ niệm

(VTC News) -

Trích đoạn "Cách em 1 milimet" tập 39.

Ở tập trước, Nghiêm (Chí Nhân) đi làm về thì thấy Tú (Quỳnh Châu) đang ngồi nói chuyện với Ngân (Huyền Lizzie), nghĩ Tú vẫn chưa biết chuyện nên Nghiêm ra vẻ quan tâm đến vợ. Sau khi nghe lén được vài thông tin về công ty OEC mà Tú trao đổi với Ngân, Nghiêm liền báo tin ngay cho tay luật sư bạn thân để lên kế hoạch tìm bằng chứng của Ngân và Viễn.

Trong khi đó, Biên (Hoàng Long) bỏ cuộc hẹn với Thư (Kiều My) để quyết định chạy đi gặp ông trùm giải quyết vấn đề của bố mình. Trong lúc ngăn bố hại Mỹ Vân (Mya Trương), Biên nhận nhát dao của ông Sơn vào bụng. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, khi bố Biên bị bắt mới phát hiện ra rằng ông ta bị nhiễm HIV. Biên cần ở lại bệnh viện để kiểm tra xem anh có bị phơi nhiễm hay không. Đó là lý do trong cuộc gặp với bố của Thư, Biên dù rất đau lòng nhưng vẫn phải từ chối tiến tới với người mình yêu.

Trong Cách em 1 milimet tập 39, Nghiêm bắt tay cùng bạn cốt thực hiện kế hoạch "gài" vợ mình trong chính buổi hẹn kỷ niệm ngày cưới cuối cùng. Anh nói với Ngân về việc đồng ý ly hôn trong hoà bình. Không hề đề phòng, Ngân thoải mái nâng ly mà không biết rằng bị chính chồng mình bỏ thuốc mê vào rượu.

Ở phía bên kia, Viễn cũng liên tục bị chuốc say trong bữa tiệc. Khi biết mọi việc diễn ra suôn sẻ, Nghiêm cùng đồng bọn bắt đầu thực hiện theo đúng kế hoạch.

Ngân một lần nữa bị Nghiêm gài bẫy mà không hề đề phòng.

Ở diễn biến khác, Biên đột nhiên ẩn hiện bất thường mà không có lý do khiến cả đại bản doanh lo lắng. Mỹ Vân đến quán gặp Chiến Đo hỏi thông tin của Biên. Khi hỏi về kết quả xét nghiệm của Biên, Chiến liên tục nói bạn mình vẫn khoẻ mạnh, không hề bệnh tật gì.

Cô nói với Chiến: "Các anh là bạn thân mà không biết chuyện anh Biên phải xét nghiệm HIV sao? Bố của anh Biên bị HIV, trong lúc cứu tôi anh ấy đã bị thương và chảy máu". Trước câu nói này, Chiến mới vỡ lẽ mọi việc.

Mỹ Vân tiết lộ chuyện Biên phơi nhiễm với HIV.

Tập 39 Cách em 1 milimet sẽ phát sóng lúc 20h00 tối 15/1 trên kênh VTV3.