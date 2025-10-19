Các ‘ông lớn’ môi giới chứng khoán đang làm ăn ra sao?

Hiện tại, Chứng khoán VPS đang là doanh nghiệp giữ vị trí số 1 về thị phần môi giới cổ phiếu tại Việt Nam. Báo cáo tài chính quý 3/2025 của VPS cho thấy, doanh thu của công ty này đạt hơn 2.700 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.200 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ năm trước.
Mảng môi giới tiếp tục là nguồn đóng góp doanh thu lớn nhất của VPS với hơn 1.500 tỷ đồng đến từ dịch vụ này, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 9 tháng, VPS có doanh thu 5.900 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 2.564 tỷ đồng.
Dù thị phần không lớn bằng VPS nhưng Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) lại có doanh thu khá và lợi nhuận rất tốt. Doanh thu trong quý 3/2025 của TCBS là gần 3.200 tỷ đồng, tăng 71% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế lên tới hơn 1.600 tỷ đồng, tăng 85% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 9 tháng, TCBS có lợi nhuận lên tới hơn 4.000 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước.
Chứng khoán SSI cũng có kết quả kinh doanh quý 3/2025 khá rực rỡ với lợi nhuận trước thuế đạt 1.755 tỷ đồng, tăng 78% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng, SSI có lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 4.000 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Với mức lợi nhuận “khủng", SSI đã hoàn thành 94% kế hoạch năm.
Chứng khoán VIX cũng ghi nhận kết quả tăng trưởng đột biến với doanh thu hoạt động đạt hơn 3.200 tỷ đồng, gấp gần 6 lần cùng kỳ năm ngoái. Trong khi lợi nhuận sau thuế vọt lên hơn 2.400 tỷ đồng, gấp hơn 9 lần cùng kỳ năm trước.
Theo VIX, sự tăng trưởng mạnh mẽ này đến từ lợi nhuận tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL), tăng tới 586% nhờ diễn biến tích cực của thị trường, cùng với doanh thu cho vay ký quỹ tăng hơn 200%.
Trong khi đó, Chứng khoán VPBankS cũng có kết quả bứt phá trong 9 tháng đầu năm. Doanh thu hoạt động đạt 5.457 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ năm ngoái. Công ty này có lợi nhuận trước thuế cao kỷ lục với 3.260 tỷ đồng, tăng gần 4 lần so với cùng kỳ năm trước.
Quý 3/2025, Chứng khoán Vietcap cũng có doanh thu hơn 1.440 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế đạt 519 tỷ đồng, tăng gần 96% so với cùng kỳ năm 2024. Luỹ kế 9 tháng, Vietcap ghi nhận doanh thu đạt hơn 3.450 tỷ đồng, tăng 28%. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.086 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái.