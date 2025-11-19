(VTC News) -

Bên cạnh hoa và quà, những tấm thiệp chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam cũng sẽ được các thầy cô trân trọng vì chúng chứa đựng tình cảm của học trò đối với thầy cô. Một tấm thiệp nhỏ nhưng được trang trí công phu, lựa chọn kỹ lưỡng về cả màu sắc và hình ảnh sẽ thể hiện sự tôn trọng và biết ơn chân thành, là lời chúc tốt đẹp cho sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp trồng người.

Dưới đây là một số mẫu thiệp đẹp chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là truyền thống tốt đẹp của dân tộc, nhắc nhở chúng ta về công lao của các thầy cô.

Đối với các thầy giáo, cô giáo, nhận được những tấm thiệp chúc mừng là nguồn động viên lớn lao, giúp họ cảm nhận được ý nghĩa của công việc mình đang làm.

Tấm thiệp 20/11 với màu sắc tươi sáng sẽ mang lại cảm giác vui tươi, gần gũi.

Tấm thiệp ý nghĩa kèm lời chúc giản dị.

Thầy cô là cầu nối tri thức cho mỗi thế hệ, góp phần xây dựng xã hội văn minh và phát triển.

Những lời chúc đơn giản nhưng chân thành xuất phát từ trái tim sẽ khiến thầy cô xúc động.

Ngày 28/9/1982, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ban hành Quyết định số 167/HĐBT, quyết định sẽ lấy ngày 20/11 hằng năm là Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Từ đó, 20/11 trở thành dịp lễ truyền thống, là dịp để học trò, phụ huynh và toàn xã hội thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thầy cô giáo.

Trong ngày này, nhiều hoạt động tôn vinh và tri ân các thầy cô giáo được tổ chức trên khắp cả nước, với nhiều hình thức đa dạng như hội thảo, toạ đàm, các buổi văn nghệ, trao tặng khen thưởng cho các nhà giáo có thành tích xuất sắc.