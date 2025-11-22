Buôn lậu mỹ phẩm, vợ chồng chủ thẩm mỹ viện Mailisa đối diện mức án nào?

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa, cùng Hoàng Kim Khánh (chồng Mai) và 5 người khác về tội Buôn lậu.

Trả lời Báo điện tử VTC News, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường cho biết, buôn lậu là hành vi buôn bán trái phép hàng hóa qua biên giới hoặc qua khu phi thuế quan. Bản chất đây là hành vi gian lận trong kinh doanh, nhằm mục đích trốn thuế nhập khẩu.

"Hình phạt của tội danh này tới 20 năm tù, tài sản do phạm tội mà có có thể bị tịch thu sung vào công quỹ Nhà nước", luật sư Cường cho biết thêm.

Theo luật sư, tội buôn lậu là một trong các tội danh thuộc nhóm tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế. Tội danh này xử lý đối với cả cá nhân và pháp nhân thương mại.

Với cá nhân, hình phạt có thể tới 20 năm tù, nếu bị áp dụng chế tài phạt tiền thì mức phạt tiền cao nhất có thể tới 5 tỷ đồng.

Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa Phan Thị Mai.

Trường hợp cá nhân phạm tội thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng (vật phẩm buôn lậu trị giá 1 tỷ đồng trở lên hoặc số tiền thu lời bất chính từ 1 tỷ đồng trở lên) thì chỉ có một loại hình phạt duy nhất là phạt tù, mức phạt từ 12 năm tù đến 20 năm tù.

Người phạm tội còn có thể bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Những tài sản do phạm tội mà có, có liên quan đến tội phạm, có nguồn gốc từ tội phạm cũng bị tịch thu để xung vào công quỹ Nhà nước...

Trường hợp cơ quan điều tra khởi tố đối với pháp nhân thương mại phạm tội buôn lậu, hình phạt tới 15 tỷ đồng, có thể đình chỉ hoạt động tới 3 năm hoặc đình chỉ hoạt động vĩnh viễn.

"Đây là tội danh xử lý đối với cá nhân và pháp nhân thương mại phạm tội là người kinh doanh, đặc điểm là hành vi kinh doanh qua biên giới hoặc qua khu phi thuế quan những hàng hóa, dịch vụ mà không tuân thủ quy định của pháp luật về kinh doanh, về xuất nhập.

Hành vi thông thường là không khai báo hải quan hoặc khai báo gian dối để che giấu nguồn gốc hàng hóa, che giấu giá trị hàng hóa, nhằm mục đích trốn thuế hoặc đưa những hàng hóa không đủ điều kiện kinh doanh vào Việt Nam tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh trên thị trường, lừa dối khách hàng và làm thất thu thuế của Nhà nước", luật sư Cường phân tích.

Vị luật sư cho rằng, hành vi không chỉ vi phạm đạo đức kinh doanh, vi phạm pháp luật về quản lý kinh tế mà còn tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh đối với các doanh nghiệp cùng lĩnh vực và xâm phạm đến quyền lợi của người tiêu dùng, ảnh hưởng đến thị trường.

Đáng chú ý, khi tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi buôn lậu sẽ kéo theo các hành vi vi phạm khác về kinh tế như trốn thuế, rửa tiền, lừa dối khách hàng, vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra sẽ làm rõ tất cả các hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) để xem xét xử lý theo quy định.

Quá trình giải quyết vụ án, cơ quan điều tra có thể thực hiện các biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản tránh trường hợp tẩu tán tài sản và đảm bảo thi hành án.

Vợ chồng Phan Thị Mai rất nhiều bất động sản có giá trị và nhiều siêu xe, biệt thự sang trọng, cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguồn gốc của những tài sản này. Nếu những tài sản được xác định do phạm tội mà có sẽ bị tịch thu, những tài sản liên quan tội phạm cũng sẽ bị kê biên, niêm phong, phong tỏa để đảm bảo thi hành án.

Đồng thời, mở rộng điều tra vụ án, cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả và lừa dối người tiêu dùng.

Bước đầu điều tra xác định, trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2024, với mục đích nhập mỹ phẩm về Việt Nam bán kiếm lời thông qua chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa, Phan Thị Mai cùng chồng thỏa thuận mua mỹ phẩm sản xuất tại Quảng Châu, Trung Quốc với giá rẻ, không đảm bảo chất lượng và thành phần theo công bố, không đủ điều cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tại Trung Quốc.

Sau đó, vợ chồng Mai câu kết với nhiều người Trung Quốc, ký hợp đồng ngụy tạo, thay đổi nguồn gốc mỹ phẩm (từ Quảng Châu, Trung Quốc thành Hồng Kông) để được cấp CFS tại Hồng Kông, tổ chức nhập lậu về Việt Nam và quảng cáo là mỹ phẩm được sản xuất tại Hồng Kông thu hút thị hiếu, sự tin tưởng của khách hàng trong nước, bán với giá cao gấp nhiều lần, thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng (chỉ tính riêng 3/100 sản phẩm chủ đạo hệ thống Mailisa cung cấp trên thị trường).

Cơ quan điều tra sẽ làm rõ về dòng tiền, về chất lượng sản phẩm, về điều kiện lưu hành sản phẩm, làm rõ hành vi của tất cả các tổ chức cá nhân liên quan để xem xét xử lý.

Quá trình điều tra vụ án, nếu đủ căn cứ để xử lý về tội sản xuất buôn bán hàng giả sẽ tiếp tục xử lý về tội danh này. Ngoài ra, hành vi vi phạm về kế toán, hành vi trốn thuế, rửa tiền hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác cũng sẽ xem xét xử lý.

Những người biết rõ nguồn gốc sản phẩm hàng hóa không đảm bảo chất lượng, việc nhập khẩu hàng hóa không tuân thủ quy định của pháp luật về xuất nhập khẩu, về thương mại quốc tế… nhưng vẫn tiếp tay, giúp sức cho hành vi buôn lậu sẽ bị xử lý hình sự về tội buôn lậu với vai trò đồng phạm.

Khách hàng mua phải sản phẩm kém chất lượng có thể liên hệ với cơ quan điều tra, đề nghị cơ quan điều tra xử lý các bị can và các đối tượng liên quan về tội buôn bán hàng giả, lừa dối khách hàng và có quyền đưa ra yêu cầu các bị can phải bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả.