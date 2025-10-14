Bơm tinh chất biến thịt trâu thành thịt bò Wagyu bán 600 nghìn đồng/kg

(VTC News) -

Chiều 14/10, Công an TP Hà Nội tổ chức hội nghị thông tin kết quả điều tra, khám phá một số vụ án, vụ việc điển hình trong thời gian qua.

Công an TP Hà Nội cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 4 người liên quan đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm tại Công ty cổ phần thực phẩm Hida.

4 bị can bị khởi tố.

Ngày 19/9, lực lượng công an phối hợp với Quản lý thị trường kiểm tra nhà máy của Công ty Hida tại xã Hoài Đức, Hà Nội, bắt quả tang nhân viên đang bơm tinh chất tạo vân mỡ vào thịt trâu để biến thành "thịt bò Wagyu" mang nhãn hiệu Hidasan.

Điều tra xác định, lợi dụng nhu cầu chuộng thịt bò Nhật Wagyu, Trần Hoàng Phước (Giám đốc Công ty SK Foods Việt Nam) đã đặt Nguyễn Thị Phương Thảo (Tổng Giám đốc Công ty Hida) sản xuất thịt bò giả. Thảo mua thịt trâu kém chất lượng nhập khẩu từ Ấn Độ với giá 120.000 đồng/kg, sau đó bơm phụ phẩm tạo vân, đóng gói và bán ra thị trường với giá 400.000-600.000 đồng/kg.

Thịt bò giả bị thu giữ.

Từ tháng 5/2024 đến khi bị phát hiện, nhóm này đã sản xuất, tiêu thụ khoảng 14 tấn thịt trâu giả thịt bò tại Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang và TP.HCM. Cơ quan công an thu giữ 65 tấn thịt trâu, bò giả cùng toàn bộ máy móc sản xuất, 17 tấn bột tinh chất dùng để tạo vân mỡ giống thịt bò Wagyu.

Kết quả giám định tại Viện Kiểm nghiệm quốc gia cho thấy 24/29 mẫu thịt bò của Công ty Hida thực chất là thịt trâu. Lực lượng chức năng đang giám định loại bột tinh chất trên để xác định mức độ độc hại.

Ngày 6/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 4 người về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, theo điều 193 Bộ luật Hình sự.