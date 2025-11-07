Bộ trưởng Tài chính: Quy hoạch cái gì cũng đưa hết vào sẽ thành 'gai quả mít'

(VTC News) -

Sáng 7/11, thảo luận tại tổ về việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho hay, khi điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia, vẫn phải dựa trên cơ sở những tiềm năng, thế mạnh hiện nay đang sẵn có để tính toán, xây dựng chiến lược phát triển từng vùng khác nhau.

"Nếu tính toán mà thấy cái gì cũng có thể đưa hết vào, thì coi như vùng nào cũng giống nhau, sẽ thành quy hoạch “gai quả mít" và không còn là quy hoạch nữa", Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng lấy ví dụ.

Trao đổi với các đại biểu về vấn đề đầu tư Cảng Trần Đề (Cần Thơ), Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, “rất trăn trở” về cảng này từ lúc còn ở Bộ Giao thông Vận tải. Mặc dù đã bàn nhiều cách về việc kêu gọi, khuyến khích để thu hút các doanh nghiệp nhưng vẫn chưa thể thực hiện.

“Điều quan trọng nhất là chúng ta cần có cơ chế chính sách, và việc khai thác, xây dựng hạ tầng phải là do doanh nghiệp thực hiện. Chúng ta phải kêu gọi doanh nghiệp vào làm thì mới có hiệu quả. Nếu Nhà nước đứng ra làm thì rất khó”, Bộ trưởng Thắng cho biết.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, đối với Cảng Trần Đề, có hai vấn đề cần quan tâm: một là đầu tư hạ tầng, và hai là cơ chế chính sách.

“Đặc biệt hiện nay, thẩm quyền đã được phân cấp cho Cần Thơ rất lớn. Thành phố phải có những chính sách ưu tiên cụ thể thì mới thu hút được nhà đầu tư”, Bộ trưởng nói.

Theo Bộ trưởng phân tích, vấn đề đầu tư cảng là quan trọng, nhưng hàng hóa gì để xuất qua cảng lại là vấn đề khác, nhất là đối với một cảng lớn. Nếu đầu tư Cảng Trần Đề quy mô lớn, chi phí phải mất hàng tỷ đô la, có thể là 2 đến 3 tỷ đô la. Nếu tư nhân bỏ tiền ra làm, vấn đề đặt ra là phải làm thế nào để nhà đầu tư có thể hòa vốn và kinh doanh có lãi. “Đây là vấn đề rất lớn”, Bộ trưởng Thắng nhấn mạnh.

“Đó là lý do mà trong thời gian rất dài, chúng tôi đã cố gắng nhưng vẫn chưa thu hút được các doanh nghiệp. Mặc dù chúng ta sẵn sàng có doanh nghiệp đầu tư hạ tầng”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng chia sẻ.

Chính vì thế, Bộ trưởng cho biết, định hướng phát triển của các vùng, trong đó có vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cũng là một bài toán nan giải. “Nếu chỉ tập trung vào lúa gạo thì chỉ có thế thôi. Chúng ta phải nghĩ ra cái gì khác để phát triển kinh tế công nghiệp, công nghiệp chế biến chế tạo là gì? Nuôi trồng thủy hải sản vẫn đang làm, nhưng quy mô cũng không lớn”, Bộ trưởng nói.

Bộ trưởng phân tích tiếp, khi làm cảng, người ta tính toán hai yếu tố: hàng tại chỗ (hàng ở khu vực đó) và hàng hóa trung chuyển, cần phải đảm bảo. Liệu Trần Đề có trở thành cảng trung chuyển được không?

Hiện nay, chúng ta đang tập trung vào xây dựng Cảng Cái Mép. Hướng của Cảng Cái Mép là cảng trung chuyển hàng hóa quốc tế, điều này không phải bàn nữa, và đang được triển khai quyết liệt từ đầu tư hạ tầng đường cao tốc đến hạ tầng cảng.

Đối với cảng Trần Đề, theo Bộ trưởng, cuối cùng vẫn phải hướng đến doanh nghiệp, bởi vì “chỉ có doanh nghiệp làm thì họ mới sát sao được thị trường, vận động đầu tư. Cần phải có các giải pháp rất cụ thể, vì nếu không có giải pháp thì cảng cũng không thành hiện thực”, Bộ trưởng nhấn mạnh lại.

Đại biểu Nguyễn Tuấn Anh (Cần Thơ) cho biết, về định hướng phân bố các vùng đô thị lớn, trong đó có nội dung về phát triển thành phố Cần Thơ, cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung cho đầy đủ, toàn diện hơn.

Theo đại biểu, trong dự thảo có nêu định hướng phát triển Vùng đô thị Cần Thơ xây dựng hệ thống đô thị, trong đó Thành phố Cần Thơ là đô thị trung tâm lõi, kết nối với các đô thị lân cận, phát triển trở thành trung tâm dịch vụ thương mại, tài chính, ngân hàng, du lịch, cảng biển, kinh tế biển, cảng hàng không quốc tế.

“Chúng tôi muốn ghi thẳng vào đây phát triển trở thành trung tâm dịch vụ thương mại, du lịch, dịch vụ tài chính, ngân hàng, cảng biển. Ghi luôn vào đây là xây dựng và phát triển cảng biển Trần Đề vì Vùng đô thị Cần Thơ có dự kiến Cảng Trần Đề, chưa có cảng nào khác”, đại biểu Nguyễn Tuấn Anh đề nghị.

Đại biểu Đào Chí Nghĩa (Cần Thơ) cũng nhấn mạnh tính cần thiết của việc bổ sung đầu tư Cảng Trần Đề vào danh mục các dự án quốc gia, đồng thời xem xét mở rộng Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ. “Đây là các dự án có ý nghĩa quan trọng, góp phần tháo gỡ nhiều điểm nghẽn về hạ tầng giao thông của Đồng bằng sông Cửu Long, qua đó thúc đẩy vai trò trung tâm vùng của thành phố”, đại biểu cho biết.