Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Cấp thẻ nhà báo lần đầu phải qua lớp nghiệp vụ không 'đẻ' giấy phép con

Chiều 24/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Báo chí (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu nêu.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, có trên 10 đại biểu đề cập đến vấn đề cá nhân, tổ chức sản xuất trên không gian mạng gây ra tác động xấu, cạnh tranh với thị phần của báo chí và vi phạm bản quyền báo chí.

Trong dự thảo Luật Báo chí không điều chỉnh về việc đưa thông tin trên không gian mạng của các cá nhân mà chỉ tập trung vào quy định điều chỉnh tổ chức hoạt động báo chí, quyền và nghĩa vụ của cơ quan, của tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động báo chí.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng giải trình tại hội trường

Những nội dung liên quan hoạt động của cá nhân trên không gian mạng được điều chỉnh ở Luật An ninh mạng và Nghị định 147/2024/NĐ-CP quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng internet và thông tin trên mạng, trong đó đã có các chế tài xử lý cụ thể.

Về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động báo chí, theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, dự thảo luật đã có quy định về vấn đề này. AI trước hết là công cụ hỗ trợ cho quá trình làm báo. Sản phẩm báo chí, dù do con người hay AI tạo ra, khi đăng tải, phát sóng thì người đứng đầu cơ quan báo chí và tác giả phải chịu trách nhiệm về nội dung.

Chính vì vậy, cơ quan soạn thảo đã thiết kế tại dự thảo luật nội dung: "Cơ quan báo chí, tác giả, tác phẩm báo chí sử dụng AI để hỗ trợ hoạt động báo chí thực hiện quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, về đạo đức nghề nghiệp, và cơ quan báo chí phải có quy định cụ thể về việc sử dụng AI".

Về quy định bồi dưỡng nghiệp vụ để cấp thẻ nhà báo lần đầu, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, hiện nay cả nước có khoảng 21.000 nhà báo được cấp thẻ. Trong đó, có 31,25% (6.562 người) tốt nghiệp đại học chuyên ngành báo chí, còn lại 68,75% tốt nghiệp các chuyên ngành khác.

Quy định về lớp bồi dưỡng nghiệp vụ được đưa ra sau khi cơ quan soạn thảo lấy ý kiến rộng rãi các cơ quan liên quan và thống nhất với Hội Nhà báo Việt Nam, nhằm mục đích bảo vệ uy tín nghề nghiệp, giữ vững chuẩn mực đạo đức, giúp các nhà báo mới vào nghề tránh được các vi phạm.

Quy định này tương tự như đối với một số ngành nghề khác (như luật sư, công chứng viên đều phải qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ để hành nghề). Mục tiêu là để làm tốt hơn, không phải để gây khó khăn hay tạo ra "giấy phép con".

Về kinh tế báo chí, Bộ trưởng cho biết, dự thảo luật không sử dụng thuật ngữ "kinh tế báo chí", nhưng đã có các quy định liên quan đến liên kết, cơ chế, chính sách cho báo chí.

Tới đây, sẽ có các quy định hướng dẫn để làm rõ hơn trách nhiệm của người đứng đầu, tránh tình trạng tư nhân lợi dụng sản phẩm báo chí do cơ quan báo chí sản xuất để làm giàu.