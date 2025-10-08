Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Sửa luật để thúc đẩy phát triển kinh tế báo chí

(VTC News) -

Nội dung trên được Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đề cập khi trình bày tờ trình dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) tại phiên họp thứ 50 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chiều 8/10.

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng.

Ông Nguyễn Văn Hùng cho biết, lần sửa đổi này tập trung vào 4 nhóm chính sách lớn: tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động báo chí; nâng cao chất lượng người làm báo, lãnh đạo cơ quan báo chí; thúc đẩy phát triển kinh tế báo chí; điều chỉnh hoạt động báo chí trên không gian mạng.

"Dự thảo Luật bổ sung quy định thúc đẩy phát triển kinh tế báo chí trong bối cảnh sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu về thông tin, tuyên truyền trong kỷ nguyên mới", Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nói.

Dự thảo Luật bổ sung quy định cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, trừ nội dung về thời sự chính trị, an ninh, quốc phòng, đối ngoại để thúc đẩy cơ quan báo chí khai thác giá trị từ hoạt động liên kết phục vụ phát triển báo chí, đồng thời đảm bảo định hướng trong thông tin thời sự chính trị (thông tin về các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các sự kiện quan trọng của đất nước...), an ninh, quốc phòng, đối ngoại.

Bên cạnh đó, đề xuất giao Chính phủ quy định chi tiết về liên kết trong hoạt động báo chí, minh bạch trách nhiệm, quyền lợi của các bên khi tham gia liên kết, thúc đẩy liên kết đem lại giá trị cho phát triển báo chí.

Nội dung đáng chú ý khác là bổ sung quy định về nguồn thu mới của cơ quan báo chí, gồm: thu từ bản quyền xem tác phẩm báo chí; từ cho phép khai thác, sử dụng tác phẩm báo chí; từ liên kết trong hoạt động báo chí; từ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công do cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu; từ người có nhu cầu đăng bài nghiên cứu khoa học để có kinh phí phản biện, hoàn thiện, nâng cao chất lượng bài viết.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, dự thảo Luật cũng bổ sung quy định cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện là cơ quan báo chí có nhiều loại hình báo chí, cơ quan báo chí trực thuộc; được có cơ chế đặc thù về tài chính theo quy định của Chính phủ.

Một nội dung khác, dự thảo Luật bổ sung vào quy định "Thủ trưởng Cơ quan điều tra Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan điều tra Công an cấp tỉnh" có quyền yêu cầu bằng văn bản với cơ quan báo chí, nhà báo cung cấp thông tin về "người cung cấp thông tin" để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm, theo ý kiến góp ý của Bộ trưởng Công an.

Cụ thể, cơ quan báo chí và nhà báo có quyền và nghĩa vụ không tiết lộ người cung cấp thông tin, trừ trường hợp có yêu cầu bằng văn bản của Viện trưởng VKSND, Chánh án TAND cấp tỉnh và tương đương trở lên, Thủ trưởng Cơ quan điều tra Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan điều tra Công an cấp tỉnh phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm.

Như vậy, so với Luật hiện hành, dự thảo đã mở rộng thêm cơ quan được yêu cầu bằng văn bản với cơ quan báo chí, nhà báo cung cấp thông tin về "người cung cấp thông tin".

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh.

Thẩm tra sơ bộ, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Thường trực Ủy ban nhận thấy dự thảo Luật còn thiếu khái niệm "kinh tế báo chí" để có hệ thống chính sách đồng bộ, toàn diện về vấn đề này.

Một số quy định chưa cụ thể, chưa thực sự tạo thay đổi lớn về "kinh tế báo chí", chưa giải quyết được những vướng mắc, khó khăn đặt ra với cơ quan báo chí, còn thiếu quy định cụ thể liên quan đến đầu tư công và cơ chế tự chủ.

Một số quy định cần có hướng dẫn cụ thể để tránh lợi dụng hoặc thương mại hoá báo chí như quy định nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ, liên kết của cơ quan báo chí, các đơn vị trực thuộc cơ quan báo chí , quy định cơ quan báo chí sử dụng tài sản công để thực hiện liên kết thực hiện theo quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

"Bên cạnh đó, cần bổ sung quy định liên quan đến việc liên kết với các nền tảng xuyên biên giới có khả năng mang lại nguồn thu lớn, đồng thời, bổ sung quy định về phạm vi được liên kết để bảo đảm bản quyền và tính độc lập của báo chí, trên cơ sở đó giao Chính phủ quy định chi tiết", ông Nguyễn Đắc Vinh nói.

Về "cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện", cơ quan thẩm tra dẫn thực tế có 6 cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện.

Tuy nhiên mỗi cơ quan này đều có mô hình tổ chức, cấp quản lý và cơ chế tài chính khác nhau nên cũng có cách tiếp cận khác nhau khi xây dựng mô hình cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện.

"Có ý kiến cho rằng ngoài 6 cơ quan cần cân nhắc bổ sung cơ quan báo chí truyền thông chủ lực đa phương tiện ở một số địa phương hoặc một số đơn vị đã xây dựng được uy tín, thương hiệu từ lâu, đã có vị trí nhất định trong hoạt động báo chí", Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội nêu rõ.

Thảo luận tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý, dự thảo Luật cần quy định mô hình tổ chức tinh gọn, tăng hiệu quả định hướng dư luận, cân bằng việc tự do ngôn luận và trách nhiệm xã hội của báo chí.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị lưu ý đến vấn đề nguồn thu và hỗ trợ, khuyến khích kinh tế báo chí, giảm phụ thuộc vào ngân sách.

Về cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện, cơ chế đặc thù về tài chính, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, cần nghiên cứu, xem xét kỹ lưỡng, đảm bảo đầy đủ cơ sở về các nội dung liên quan tới kinh tế báo chí...

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị ngoài quy định về nguồn thu thì cần nghiên cứu, bổ sung thêm một số quy định khác về kinh tế báo chí như tài chính, tài sản...

"Nếu chỉ quy định là đơn vị sự nghiệp công lập hoặc đơn vị công thì khó hoạt động vì nhiều cơ quan báo chí tổ chức như một đơn vị kinh tế, chấp nhận vay vốn ngân hàng, kinh doanh để sản phẩm có hiệu quả và có nguồn thu để bù đắp được chi phí và làm nghĩa vụ với nhà nước", Phó Chủ tịch Quốc hội nói.