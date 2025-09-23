Bộ trưởng KH&CN: Nhiều trang tin doanh thu lớn nhưng chỉ copy nội dung báo chí

(VTC News) -

Thực trạng trên được Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng đưa ra tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 23/9, khi thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, hiện nay các trang tin, mạng xã hội sử dụng thông tin từ báo chí rất nhiều.

"Đây là vi phạm bản quyền, nhất là mạng xã hội và anh em báo chí thì kêu lắm. Có rất nhiều trang tin không phải tờ báo nhưng doanh thu lớn hơn nhiều cơ quan báo chí. Nhưng nhân sự của các trang tin chỉ có 5 người vì chỉ dùng công nghệ copy nội dung rồi đưa lên", ông Nguyễn Mạnh Hùng nói.

Liên quan bảo hộ quyền tác giả, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ cho rằng "tin tức thuần túy thì không bảo hộ, nhưng tác phẩm báo chí chắc là nên".

Cùng thảo luận, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, tại Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành quy định các đối tượng không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả có tin tức thời sự thuần túy đưa tin.

"Tuy nhiên trong dự thảo Luật sửa đổi không sửa đổi, mà vẫn giữ nguyên quy định này. Thực tế các cơ quan báo chí làm ra tin gốc, nhưng sau đó các trang tin điện tử lại được tổng hợp, tập hợp rồi sử dụng miễn phí thông tin. Người xem lại xem trang thông tin tổng hợp nhiều hơn và trang thông tin tổng hợp lại thu được nhiều tiền hơn rất nhiều so với những người tạo ra tin gốc. Trong khi anh em viết ra tin gốc lại vất vả hơn nhiều, công sức, suy nghĩ nhiều hơn nhiều", ông Nguyễn Đắc Vinh nói.

Do đó, ông Nguyễn Đắc Vinh đề nghị nghiên cứu vấn đề này trong Luật Sở hữu trí tuệ thế nào để đảm bảo quyền lợi cho báo chí.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội cho biết đã kiến nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần sửa đổi theo hướng nên có thêm sự thỏa thuận giữa các cơ quan báo chí chính thống với nhau.

"Chúng ta khuyến khích việc đưa tin để nhân rộng thông tin, nhưng nó nên có một sự thỏa thuận với nhau để tăng thêm quyền lợi cho anh em báo chí làm tin gốc. Thứ hai, các cơ quan báo chí chính thống có thêm các nguồn thu nhập chính đáng để phát triển", ông Nguyễn Đắc Vinh nói thêm.

Giải trình sau đó, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong dẫn quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, khi đưa tin thông thường như họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thời tiết... không thuộc trường hợp bảo hộ quyền tác giả, còn "tác phẩm báo chí" hoàn chỉnh thì được bảo hộ.

"Tác phẩm báo chí là tác phẩm có nội dung độc lập và cấu tạo hoàn chỉnh bao gồm các thể loại phóng sự, ghi nhanh, tường thuật, phỏng vấn, phản ánh, điều tra, bình luận, xã luận, chuyên luận, ký báo chí và các thể loại báo chí khác nhằm đăng tải trên báo nói, báo in, báo hình, báo điện tử hoặc các phương tiện khác", ông Hồ An Phong thông tin.