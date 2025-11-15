Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ

(VTC News) -

Đó là khẳng định của Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên chiều 14/11 (giờ địa phương), tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở Washington D.C, Hoa Kỳ, khi làm việc với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phụ trách kinh tế, Môi trường và Năng lượng Jacob Helberg.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định Việt Nam luôn nhất quán quan điểm rằng mở rộng hợp tác với Hoa Kỳ trong lĩnh vực công nghệ cao là bước đi chiến lược, phù hợp với khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng dựa trên khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng trên 10% trong thập niên tới; vì vậy hợp tác với Hoa Kỳ trong trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ cao và phát triển hệ sinh thái công nghệ được coi là phù hợp và cần thiết.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên làm việc với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Jacob Helberg.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh Việt Nam đã thể hiện thiện chí trong đàm phán thương mại, giúp Hoa Kỳ đạt được nhiều kết quả thuận lợi đối với các đối tác.

Vì vậy, Việt Nam mong muốn cách giải quyết hợp lý, linh hoạt, phù hợp với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và đề nghị Hoa Kỳ xem xét các vấn đề như đưa Việt Nam ra khỏi danh sách D1 và D3 hạn chế xuất khẩu các sản phẩm công nghệ cao và công nhận nền kinh tế thị trường của Việt Nam, qua đó tạo nền tảng thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bày tỏ vui mừng gặp lại Bộ trưởng, đồng thời đánh giá cao sự chủ động của Việt Nam, đặc biệt là sáng kiến hợp tác về AI. Đại diện Hoa Kỳ nhấn mạnh cam kết coi trọng hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực an ninh, năng lượng, logistics, chuỗi cung ứng và sản xuất.

Đoàn làm việc của cả hai bên chụp ảnh chung.

Thứ trưởng Jacob Helberg nhắc lại các nội dung ông và Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã trao đổi tại Malaysia, hướng tới tăng cường hợp tác về công nghệ dẫn đầu, xây dựng hệ sinh thái công nghệ cao và thúc đẩy cơ chế bảo vệ các ngành công nghiệp nền tảng, nhất là lĩnh vực bán dẫn và AI.

Theo ông, Việt Nam sở hữu nhiều thế mạnh sản xuất, có giá trị chiến lược đối với Hoa Kỳ trong phát triển các ngành công nghệ cao.

Ông đánh giá cao các đề xuất và khẳng định từ Việt Nam, khẳng định sẽ báo cáo đầy đủ tới lãnh đạo cấp cao, trong đó có Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhấn mạnh hai cách tiếp cận song song gồm thúc đẩy Hiệp định thương mại đối ứng và mở rộng hợp tác chiến lược về an ninh kinh tế, chuỗi cung ứng và công nghệ; đồng thời đề xuất xây dựng các nguyên tắc chung, làm cơ sở hình thành các MOU theo từng lĩnh vực và triển khai các dự án thí điểm.

Kết thúc buổi làm việc, Bộ trưởng bày tỏ tin tưởng vào vai trò của Thứ trưởng Hoa Kỳ trong việc thúc đẩy quan hệ song phương và mong hai bên sớm đạt được kết quả cụ thể, thiết thực, góp phần đưa quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Cùng ngày, 14/11 tại Washington, D.C, Hoa Kỳ, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên, có buổi làm việc với lãnh đạo các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội kinh doanh và thương mại giày dép Mỹ (FDRA) do ông Matt Priest Chủ tịch FDRA dẫn đầu.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao vai trò của FDRA cũng các doanh nghiệp thành viên, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của sự phối hợp chiến lược trong tiến trình đàm phán thương mại đối ứng.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên làm việc với lãnh đạo các doanh nghiệp thuộc FDRA.

Theo Bộ trưởng, dệt may và da giày là những lĩnh vực mà Việt Nam có lợi thế cạnh tranh, đang tập trung nâng cấp giá trị, đồng thời thúc đẩy chuỗi cung ứng minh bạch, bền vững đáp ứng các chuẩn mực quốc tế. Để đạt được các mục tiêu này, Việt Nam tập trung vào các trụ cột chiến lược đó là chuyển đổi xanh, tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn về môi trường, lao động và an toàn hiệu quả.

Bên cạnh đó, chú trọng phát triển các ngành phụ trợ, khai thác vật liệu mới, năng lượng sạch và mô hình sản xuất tuần hoàn, hệ sinh thái sáng tạo, tiết kiệm bền vững. Đồng thời, thúc đẩy liên kết quốc tế và thu hút các nhà nhập khẩu, cung ứng cũng như các tập đoàn toàn cầu tham gia sâu vào hệ sinh thái sản xuất của Việt Nam. Cũng như cam kết minh bạch và bền vững, bảo đảm chuỗi cung ứng sạch; đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm theo các tiêu chuẩn.

Cũng trong buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp thuộc FDRA gồm Nike, Adidas, Under Armour, Michael Kors, Steve Madden, Columbia Sportswear và FDRA đã chia sẻ nhiều góc nhìn sâu hơn về triển vọng hợp tác với Việt Nam trong giai đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu đang thay đổi mạnh mẽ.

Nhiều doanh nghiệp cho biết, họ nhìn thấy dư địa tăng trưởng dài hạn tại thị trường Việt Nam và mong muốn mở rộng hợp tác. Không chỉ tìm kiếm đối tác sản xuất, các doanh nghiệp còn kỳ vọng có thể kết nối sâu hơn vào hệ sinh thái da giày trong nước, từ phát triển vật liệu, thiết kế, công nghệ đến tiêu chuẩn bền vững trong toàn chuỗi giá trị.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và lãnh đạo các doanh nghiệp thuộc FDRA.

Ngoài ra, đại diện các doanh nghiệp cũng đánh giá cao cách Việt Nam kiên trì theo đuổi đàm phán thương mại đối ứng với Hoa Kỳ bằng tinh thần chủ động và thiện chí. Sự nhất quán ấy khiến các doanh nghiệp cảm thấy tin cậy, bởi khi một quốc gia giữ lập trường rõ ràng và minh bạch thì doanh nghiệp có thể yên tâm đầu tư lâu dài.

Các doanh nghiệp tham dự cuộc làm việc đều đang kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam và xem đây là một trong những thị trường quan trọng nhất trong khu vực. Nhiều doanh nghiệp đã xây dựng chuỗi sản xuất, mạng lưới cung ứng và hệ thống đối tác lâu năm tại Việt Nam, đồng thời coi thị trường hơn 100 triệu dân là động lực tăng trưởng chính trong chiến lược toàn cầu.

Tuy nhiên, đại diện các doanh nghiệp cho biết, chính sách thuế hiện nay của Hoa Kỳ khiến tình hình sản xuất kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn. Thuế cao làm chi phí tăng lên, khiến việc tính toán đơn hàng hay mở rộng sản xuất khó thực hiện.

Đại diện các doanh nghiệp khẳng định sẽ tiếp tục trao đổi, đề xuất và thúc đẩy để tiếng nói của doanh nghiệp được Chính phủ Hoa Kỳ lắng nghe, giúp hàng hóa giảm bớt gánh nặng thuế và tạo thêm động lực cho hợp tác lâu dài.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên ghi nhận kết quả hợp tác và những kiến nghị của các doanh nghiệp FDRA. Bộ trưởng cũng thông tin thêm về tiến trình đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng và bày tỏ mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục có tiếng nói mạnh mẽ hơn với Chính phủ Hoa Kỳ và các cơ quan liên quan.

Theo Bộ trưởng, sự lên tiếng từ phía doanh nghiệp sẽ góp phần thúc đẩy cách tiếp cận linh hoạt hơn và bám sát thực tế hơn, qua đó đẩy nhanh tiến độ đàm phán và sớm đem lại kết quả tích cực cho cả hai bên.