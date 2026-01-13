Bộ Nông nghiệp và Môi trường vào cuộc vụ patê cột đèn 'dính' heo bệnh

Theo yêu cầu, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hải Phòng phải báo cáo cụ thể việc kiểm tra, giám sát, hậu kiểm, cũng như các biện pháp quản lý đã được triển khai đối với cơ sở này. Địa phương cần có biện pháp xử lý, yêu cầu truy xuất nguồn gốc, tổ chức thu hồi các lô hàng không bảo đảm an toàn thực phẩm (nếu có) theo đúng quy định; báo cáo rõ kết quả xử lý của các cơ quan chức năng đến thời điểm hiện nay.

Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường cũng đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hải Phòng chỉ đạo các đơn vị chuyên môn trực thuộc phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có thẩm quyền và các địa phương liên quan trong quá trình điều tra, truy xuất nguồn gốc, xử lý vi phạm và tổ chức thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm khi có yêu cầu phối hợp, bảo đảm đúng phạm vi và chức năng quản lý.

Bên cạnh đó, địa phương cần tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông sản tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm, sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

Cơ quan này cũng yêu cầu Sở NN&MT tham mưu Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng chỉ đạo các cơ quan, xã, phường đẩy mạnh kiểm tra, giám sát và hậu kiểm, đặc biệt đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường yêu cầu tổ chức thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm.

Trước đó, Công an TP. Hải Phòng đã khởi tố 9 bị can liên quan việc thu gom hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh dịch tả châu Phi rồi đưa vào kho của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long, trong đó có khoảng 2 tấn đã được sản xuất thành thịt hộp.

Mở rộng điều tra, ngày 10/1, Công an TP. Hải Phòng đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Trương Sỹ Toàn (sinh năm 1969, trú phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh), là tổng giám đốc và 3 cán bộ, nhân viên kiểm soát chất lượng của Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long là Phạm Thị Thúy Lan (sinh năm 1980, Phó trưởng Phòng quản lý chất lượng), Bùi Thị Thoan (sinh năm 1979, nhân viên, người được giao trực tiếp quản lý nhóm kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào) và Lại Thị Thanh Hương (sinh năm 1974, nhân viên bộ phận đầu vào Phòng quản lý chất lượng).

Những người này được xác định có vai trò liên quan đến việc kiểm tra, đánh giá chất lượng thịt lợn trước khi nhập kho và đưa vào quy trình sản xuất.