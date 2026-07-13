Bỏ lỡ bàn thắng ở World Cup, tiền vệ Colombia bị doạ giết

(VTC News) -

Ngày 8/7, Colombia nhận thất bại 3-4 trước Thụy Sỹ trong loạt sút luân lưu, qua đó để đỡ cơ hội giành vé vào vòng tứ kết World Cup 2026. Trong trận đấu, tiền vệ Jaminton Campaz của đội tuyển Colombia đã bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn quan trọng ở hiệp phụ. Sau đó, anh và gia đình liên tục nhận được những lời doạ giết. Jaminton Campaz hiện vẫn ở lại Mỹ dù hành trình tham dự World Cup đã khép lại.

"Bóng đá cũng được tạo nên từ những khoảnh khắc khó khăn. Colombia thân yêu của tôi, xin đừng bao giờ đánh mất sự tôn trọng. Chúng ta có thể có những quan điểm khác nhau, có thể cảm thấy thất vọng hay buồn bã, nhưng không có niềm đam mê nào nên biến thành sự thù hận hoặc khiến người khác phải sống trong nỗi sợ hãi", Campaz viết trong một bài đăng trên mạng xã hội Instagram.

Jaminton Campaz vẫn ở lại Mỹ dù hành trình của Colombia tại World Cup 2026 đã khép lại. (Ảnh: Reuters)

Liên đoàn Bóng đá Colombia (FCF) sau đó cũng ra thông báo chính thức lên án những lời đe dọa nhằm vào Campaz: "Chúng tôi kiên quyết lên án những lời đe dọa nhằm vào tính mạng và sự an toàn của Jaminton Campaz cùng gia đình anh, xuất hiện sau trận đấu giữa đội tuyển Colombia và Thụy Sĩ. Không một vận động viên hay bất kỳ thành viên nào trong gia đình, ê-kíp của họ đáng phải chịu sự đe dọa chỉ vì đại diện cho đất nước trong một sự kiện thể thao.

Ban Điều hành Liên đoàn Bóng đá Colombia bày tỏ sự đoàn kết và ủng hộ tuyệt đối đối với Jaminton Campaz, gia đình anh, toàn thể các cầu thủ đội tuyển Colombia và cả đoàn. Đồng thời, chúng tôi đề nghị Văn phòng Tổng chưởng lý khẩn trương tiến hành điều tra để xác định, truy tố và xử lý những người đứng sau các hành vi này".

Video: Thụy Sỹ đánh bại Colombia 4-3 trên chấm luân lưu

FCF nhấn mạnh các tuyển thủ quốc gia luôn thi đấu với tinh thần chuyên nghiệp, kỷ luật và cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo. Theo cơ quan này, bóng đá phải là nơi gắn kết con người, thay vì trở thành môi trường nuôi dưỡng hận thù, bạo lực hay sự đe dọa.

Vì lo ngại cho sự an toàn của bản thân và gia đình, Campaz đã quyết định tiếp tục ở lại Mỹ thay vì lên chuyến bay trở về Colombia cùng các đồng đội sau khi đội tuyển bị loại khỏi World Cup 2026. Hiện chưa rõ thời điểm tiền vệ này sẽ trở về quê nhà.