Cập nhật tỷ số Colombia vs Ghana, kết quả World Cup 2026 mới nhất

(VTC News) -

Colombia 1 0 Ghana Arias 14'

Trận đấu giữa Colombia và Ghana diễn ra tại sân vận động Arrowhead ở Kansas City (Missouri, Mỹ). Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Colombia vs Ghana mới nhất tại đây.

Colombia bước vào hiệp một với nhịp kiểm soát rõ ràng hơn và sớm cụ thể hóa ưu thế. Dù Jhon Cordoba phải rời sân vì chấn thương ngay đầu trận, sự thay đổi bất đắc dĩ lại tạo ra bước ngoặt. Phút 14, chính cầu thủ vào sân thay người là Luis Suarez tạt bóng vào vòng cấm để Jhon Arias dứt điểm gọn gàng, mở tỷ số 1-0.

Bàn thắng giúp Colombia chơi chủ động hơn. Đội bóng Nam Mỹ cầm bóng 67%, chuyền chính xác 93% và tạo ra 2 cơ hội nguy hiểm. Thông số bàn thắng kỳ vọng 0,87 không cao nhưng vẫn vượt trội so với Ghana. Đại diện châu Phi không có cú sút trúng đích nào trong hiệp một.

Thông tin Colombia và Ghana trước trận đấu

Colombia gặp Ghana ở vòng 1/16 World Cup 2026. Trận đấu Đây là cặp đấu giữa đội nhất bảng K và một trong các đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất. Đội thắng cặp Colombia vs Ghana gặp Thụy Sỹ ở vòng 1/8.

Opta đánh giá Colombia có 68,9% khả năng thắng trong 90 phút. Tỷ lệ thắng của Ghana là 11,6%, trong khi khả năng trận đấu phải bước vào hiệp phụ là 19,5%.

Colombia đấu với Ghana ở vòng 1/16 World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Colombia đứng đầu bảng K với 7 điểm. Đội bóng của huấn luyện viên Nestor Lorenzo thắng Uzbekistan 3-1, thắng CHDC Congo 1-0 và hòa Bồ Đào Nha 0-0. Ghana đứng thứ ba bảng L với 4 điểm. Đội bóng châu Phi thắng Panama 1-0, hòa Anh 0-0 và thua Croatia 1-2 ở lượt cuối.

Đây là lần đầu Colombia và Ghana gặp nhau ở cấp đội tuyển quốc gia. Colombia thắng 4 trận World Cup gần nhất trước các đội châu Phi, trong đó có chiến thắng 1-0 trước CHDC Congo ở vòng bảng năm nay.

Ghana chưa từng thắng các đại diện Nam Mỹ tại World Cup. Đội bóng châu Phi thua Brazil năm 2006, Uruguay năm 2022 và bị Uruguay loại sau loạt luân lưu ở tứ kết World Cup 2010.