Bộ KH&CN tập trung hoàn thiện khung pháp lý 4 dự án luật quan trọng

Tại buổi họp báo thường kỳ tháng 9 vào trưa 26/9 tại Hà Nội, đại diện Bộ KH&CN cho biết, đơn vị này sẽ tập trung hoàn thiện 4 dự án Luật gồm: Luật sửa đổi Luật Công nghệ cao; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Chuyển đổi số.

Theo đó, Bộ KH&CN bảo đảm tiến độ trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV. Đồng thời, Bộ cũng đang xây dựng, trình Chính phủ để trình Quốc hội dự án Luật Trí tuệ nhân tạo.

Đặc biệt, Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi) hướng đến 6 nhóm chính sách mới, bao gồm: Mở rộng phạm vi điều chỉnh sang công nghệ chiến lược và công nghệ xanh; khuyến khích thương mại hóa kết quả nghiên cứu và tạo động lực tài chính – pháp lý với cơ chế ưu đãi mạnh mẽ, yêu cầu nhà thầu quốc tế cam kết chuyển giao công nghệ.

Đại diện Bộ KH-CN cho biết, Bộ sẽ đẩy nhanh xây dựng, hoàn thiện, trình Chính phủ các Nghị định hướng dẫn thi hành 04 Luật vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV.

Đồng thời hoàn thiện, trình Chính phủ Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 73/2019/NĐ-CP Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước và Nghị định số 82/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 5/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Cùng với việc hoàn thiện pháp lý, Bộ cũng sẽ tập trung xây dựng các đề án lớn như Khung Kiến trúc tổng thể quốc gia số và Đề án hình thành các doanh nghiệp công nghệ chiến lược quy mô lớn trong nước.

Cũng tại buổi họp báo, đại diện Bộ KH&CN cho biết, thời gian tới, Bộ sẽ tổ chức nhiều sự kiện quan trọng, nổi bật của Ngành. Trong đó có Lễ kỷ niệm 80 năm ngành Bưu chính – Viễn thông, 66 năm ngành KH&CN và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I (29/9/2025).

Buổi lễ là dịp ghi nhận và tri ân các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, nhà khoa học, doanh nghiệp đã nỗ lực cống hiến, đưa hai ngành phát triển mạnh mẽ, trở thành trụ cột quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia và hội nhập quốc tế, đồng thời khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đổi mới và ý chí phát triển bứt phá trong giai đoạn mới.

Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2025 là sự kiện trọng điểm nhằm kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, thúc đẩy liên kết giữa cơ quan quản lý Nhà nước, doanh nghiệp, viện trường và các tổ chức quốc tế. Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp Cục Đổi mới sáng tạo (SATI) tổ chức Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia 2025 và Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2025, diễn ra từ 1 – 3/10.

Tuần lễ Số quốc tế Việt Nam 2025 là diễn đàn quốc tế thường niên do Bộ KH&CN chủ trì, nhằm thúc đẩy hợp tác và kết nối toàn cầu trong lĩnh vực công nghệ số. Chủ đề Tuần lễ Số quốc tế Việt Nam 2025 “Thể chế AI”, tập trung vào xây dựng hành lang pháp lý và thúc đẩy hợp tác quốc tế về trí tuệ nhân tạo. Sự kiện là cơ hội để Việt Nam khẳng định vai trò trung tâm khu vực trong thúc đẩy chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Sự kiện sẽ diễn ra từ 27 – 29/10 tại Ninh Bình và Hà Nội, dự kiến có 500 – 1.000 đại biểu, bao gồm lãnh đạo cấp cao các tổ chức quốc tế (ITU, Liên Hợp Quốc, ASEAN, World Bank, EU…), Bộ trưởng các nước ASEAN và đối tác chiến lược như Úc, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, cùng lãnh đạo các tập đoàn công nghệ toàn cầu như Starlink, Qualcomm, SK, Huawei, Nokia, Ericsson, Viettel…