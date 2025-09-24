Phú Quốc xây 'bộ não số' đô thị thông minh, tích hợp AI và IoT toàn diện

(VTC News) -

Ngày 24/9, tại Phú Quốc, Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel (Viettel Solutions) khởi công dự án Trung tâm Giám sát, Điều hành thông minh (IOC) – một trong 10 công trình trọng điểm phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027. Dự án đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của Phú Quốc trong hành trình xây dựng đô thị thông minh, ứng dụng công nghệ số toàn diện vào quản lý và phát triển đô thị.

Lễ khởi công Trung tâm Giám sát, Điều hành thông minh tại Phú Quốc – bước khởi đầu xây dựng “bộ não số” đô thị thông minh phục vụ APEC 2027 và phát triển dài hạn. (Nguồn: Viettel)

Trung tâm IOC được thiết kế như “bộ não số” của thành phố, tích hợp dữ liệu từ ba nguồn chính: Thiết bị thông minh (camera, drone…), hệ thống phần mềm quản lý và phản hồi từ người dân, doanh nghiệp. Từ đó, hệ thống hình thành 17 nhóm với 72 chỉ số kết quả và 83 chỉ số báo cáo, cung cấp thông tin theo thời gian thực, hỗ trợ lãnh đạo địa phương ra quyết định nhanh chóng, chính xác.

Đáng chú ý, hệ thống công nghệ được triển khai tại Phú Quốc có quy mô và mức độ đồng bộ hiếm có tại Việt Nam. Thành phố sẽ được trang bị 1.800 camera nhận diện khuôn mặt, 12 drone giám sát, 2 trạm quan trắc nước, 9 trạm quan trắc không khí theo 14 chỉ số môi trường và 12 tủ điều khiển đèn giao thông thông minh. Các công nghệ AI và IoT sẽ được tích hợp để phân tích lưu lượng giao thông, xây dựng bản đồ nhiệt phương tiện, điều chỉnh tín hiệu đèn giao thông theo thời gian thực, giám sát cháy rừng và quan trắc môi trường tức thì.

Mô hình dự án Trung tâm Giám sát, Điều hành thông minh tại Phú Quốc – giải pháp công nghệ số toàn diện do Viettel Solutions triển khai, hướng tới quản lý đô thị hiện đại và bền vững. (Nguồn: Viettel)

Trung tâm dữ liệu với 5 thành phần tách biệt giúp hệ thống vận hành ổn định, bảo mật cao và dễ dàng kết nối, chia sẻ dữ liệu trên toàn đặc khu. Đây là nền tảng quan trọng để Phú Quốc phát triển các dịch vụ đô thị số, du lịch thông minh và kinh tế số.

Với kinh nghiệm triển khai hơn 40 hệ thống IOC trên toàn quốc, Viettel Solutions đã xây dựng cho Phú Quốc bộ giải pháp gồm hơn 2.000 bài toán quản lý đô thị, được cụ thể hóa qua các ứng dụng phần mềm chuyên biệt. Các giải pháp này giúp chính quyền xử lý hiệu quả các vấn đề từ quy hoạch, xây dựng, giao thông đến môi trường và an ninh trật tự.

Không chỉ phục vụ chính quyền, dự án còn mang lại tiện ích trực tiếp cho người dân và doanh nghiệp thông qua ứng dụng công dân số. Người dân có thể tra cứu thông tin đô thị, đăng ký dịch vụ y tế, giáo dục, phản ánh vi phạm trật tự xây dựng… tạo nên kênh giao tiếp hiện đại, minh bạch giữa chính quyền và cộng đồng.

Dự kiến toàn bộ hệ thống sẽ đi vào vận hành từ tháng 3/2027, phục vụ hội nghị APEC và khẳng định vị thế của Phú Quốc là đô thị thông minh tiên phong, sẵn sàng hội nhập và bứt phá trong kỷ nguyên số.