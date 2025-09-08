Blanca City ra mắt 2 tòa tháp vận hành bởi thương hiệu quốc tế

(VTC News) -

Căn hộ tại đây sở hữu tầm nhìn đón trọn hai phía đại dương: bình minh trên mặt biển Bãi Sau và hoàng hôn buông xuống Mũi Nghinh Phong, kết hợp tiêu chuẩn bàn giao full nội thất, vận hành bởi thương hiệu quốc tế mang đến giá trị nghỉ dưỡng và đầu tư khác biệt ngay tại cửa ngõ biển TP.HCM.

Tọa lạc ngay trung tâm Bãi Sau - bãi biển biểu tượng của Vũng Tàu và TP.HCM ngày nay, Blanca City phát triển theo mô hình đô thị biển “all in one” khép kín, quy mô hàng đầu miền Nam. Trong bối cảnh các dự án hạ tầng chiến lược tại khu vực tăng tốc về đích, Blanca City không chỉ là tâm điểm du lịch – nghỉ dưỡng mà còn trở thành điểm thu hút dòng vốn đầu tư cao cấp tại Vũng Tàu. Việc ra mắt hai tòa tháp B6 và B7 thuộc phân khu Blanca mở ra cơ hội hấp dẫn cho khách hàng tiên phong đón sóng.

Sun Property chính thức giới thiệu hai tòa tháp Blanca B6, B7 thuộc Blanca City

Đặc biệt, các tòa tháp B6, B7 dự kiến sẽ được vận hành bởi thương hiệu quốc tế. Theo đó, thương hiệu quốc tế hứa hẹn mang đến hiệu quả khai thác bền vững với hệ thống đặt phòng toàn cầu, cộng đồng hội viên và kênh phân phối chuyên nghiệp giúp duy trì công suất ổn định, đem lại dòng tiền thụ động hấp dẫn mà chủ nhân không cần tự quản lý.

Mặt khác, điều này đảm bảo căn hộ luôn được chăm sóc, bảo trì dù cư dân không sử dụng thường xuyên, vẹn nguyên giá trị nghỉ dưỡng hoặc dễ dàng thanh khoản khi cần thiết. Đây là ưu thế vượt trội của bộ đôi tòa tháp B6, B7 trên thị trường.

Blanca B6, B7 dự kiến được vận hành bởi thương hiệu quốc tế, hứa hẹn mang đến hiệu quả khai thác vượt trội

Giống như tên gọi Blanca, nghĩa là “trắng” trong tiếng Latin, các tòa tháp Blanca B6, B7 khoác lên mình sắc trắng tinh khôi cùng những đường cong mềm mại gợi hình ảnh cánh buồm Pháp cập bến Vũng Tàu nhiều thế kỷ trước. Thiết kế do Aedas đảm nhiệm, kết hợp tinh thần duy mỹ của Sun Group, làm nên một tạo tác kiến trúc vừa hiện đại, vừa đậm câu chuyện giao thoa văn hóa Đông – Tây.

“Những cánh buồm” mang tên B6, B7 được đặt ở vị trí hiếm có trên mặt biển, mang đến tầm nhìn “song hải”, đón trọn hai phía đại dương hiếm hoi tại Vũng Tàu. Từ căn hộ, cư dân có thể ngắm bình minh biển Bãi Sau, nơi ánh ban mai chạm khẽ từng ô cửa hay khép lại ngày trong ánh hoàng hôn bao phủ sân golf xanh mướt và Mũi Nghinh Phong.

Blanca B6, B7 do Aedas thiết kế, sở hữu kiến trúc giao thoa Đông Tây và tầm nhìn song hải hiếm có

Cư dân của 2 tòa tháp được trải nghiệm hệ thống tiện ích sang trọng thuộc phân khu cao tầng và tháp khách sạn quốc tế, bao gồm không gian Café kết hợp vườn trên cao, hồ bơi vô cực, nhà hàng rooftop, skybar.... Dưới chân các tòa tháp là shop khối đế sôi động, làm giàu thêm trải nghiệm cho cư dân và du khách.

Chỉ một bước chân là chạm tới công viên nước Sun World 15ha với 20 trò chơi và khu F&B, chuỗi dịch vụ da dạng từ sáng tới tối; ghé thăm dãy biệt thự thương mại Casa Grand Villa sầm uất, tận hưởng bãi biển riêng dài gần 1km, trung tâm thương mại mặt biển lớn nhất Việt Nam, cùng chuỗi tiện ích văn hóa, giải trí, mua sắm tầm cỡ quốc tế. Mỗi ngày sống tại đây là một chuỗi trải nghiệm phong phú, từ nhịp sống sôi động đến những khoảng lặng riêng tư, hòa mình cùng thiên nhiên.

Cư dân Blanca B6, B7 hưởng trọn hệ tiện ích đẳng cấp, nổi bật với công viên nước Sun World 15ha

Các căn hộ Blanca được bàn giao hoàn thiện nội thất theo tiêu chuẩn quốc tế, do Ong&Ong – thương hiệu thiết kế danh tiếng Singapore chấp bút (không bao gồm đồ điện tử, riêng Duplex bàn giao thô), bao gồm 2 concept độc đáo là “Rẽ sóng” và “Lưới đầy”. Căn hộ studio – “Rẽ sóng” chọn màu xanh biển cả hòa cùng chất gốm, vải dệt và các họa tiết địa phương tạo nên một không gian mang hơi thở bản địa, vừa thanh lịch vừa phóng khoáng. Căn hộ 1 và 2 phòng ngủ theo concept “lưới đầy” với gam màu nhẹ nhàng như vàng cát, xanh ngọc mang lại cảm giác an yên.

Bên cạnh kiến trúc và nội thất, chủ đầu tư đặt ra tiêu chuẩn khắt khe cho công tác vận hành. Hệ thống kiểm soát an ninh QR Code, khóa thông minh kết nối wifi, bảo đảm cuộc sống an toàn, tiện nghi và thuận lợi cho việc khai thác lưu trú.

Căn hộ Blanca được bàn giao full nội thất theo tiêu chuẩn quốc tế, thiết kế bởi Ong&Ong (Singapore)

Sự xuất hiện của Blanca B6, B7 là lời khẳng định vị thế tiên phong của Sun Group trong việc mang đến cho Vũng Tàu chuẩn mực sống mới: sang trọng, tiện nghi, hướng đến đẳng cấp quốc tế. Giữa trung tâm Bãi Sau sôi động, hai tòa tháp trắng vươn cao như những cánh buồm kiêu hãnh, hội tụ tinh hoa kiến trúc, giá trị thiên nhiên và hệ sinh thái nghỉ dưỡng – giải trí hàng đầu miền Nam, góp sức đưa Vũng Tàu bước vào một kỷ nguyên mới thịnh vượng.