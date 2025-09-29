BIDV SmartBanking X lập kỷ lục Việt Nam

(VTC News) -

Tối 27/9/2025, tại TP.HCM, trong khuôn khổ sự kiện âm nhạc - công nghệ “BIDV Music Festival - The Emerald X”, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã công bố và trao chứng nhận BIDV SmartBanking phiên bản X là “Ứng dụng ngân hàng số hỗ trợ giao dịch tài chính trên nhiều loại thiết bị nhất”.

Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho chiến lược phát triển và những nỗ lực bền bỉ trên hành trình nâng tầm trải nghiệm số của BIDV, từ đó khẳng định vị thế tiên phong trong việc kiến tạo hệ sinh thái ngân hàng số toàn diện tại Việt Nam.

Ông Lê Ngọc Lâm - Uỷ viên HĐQT, Tổng Giám đốc BIDV - phát biểu khai mạc sự kiện.

Hành trình 10 năm kiến tạo nền tảng số vững chắc

Ra mắt thị trường từ tháng 7/2025, BIDV SmartBanking phiên bản X không chỉ là một sản phẩm công nghệ, mà còn là kết tinh của chặng đường 10 năm nỗ lực nâng tầm trải nghiệm số của BIDV. Từ khi đặt nền móng đầu tiên cho dịch vụ ngân hàng điện tử vào năm 2015, BIDV không ngừng dẫn dắt xu hướng số hóa ngành tài chính Việt Nam với những bước tiến đột phá.

Đến năm 2021, việc hợp nhất Internet Banking và Mobile Banking thành SmartBanking thế hệ mới đã đánh dấu bước ngoặt to lớn. Những tiện ích tiên phong như eKYC, chuyển tiền QR, gửi tiết kiệm online đã nhanh chóng thay đổi thói quen giao dịch, đưa ngân hàng số đến gần hơn với đông đảo người dùng.

Tính đến giữa năm 2025, hơn 93% giao dịch tại BIDV được thực hiện trên kênh số, với số lượng khách hàng số vượt mốc 16 triệu người và trung bình 7 triệu giao dịch trực tuyến được thực hiện mỗi ngày. Đây chính là minh chứng rõ nét cho sự đón nhận ứng dụng tài chính số hoá mạnh mẽ từ thị trường.

Bước nhảy vọt từ công nghệ đến trải nghiệm

BIDV SmartBanking phiên bản X đánh dấu cột mốc quan trọng khi trở thành ứng dụng ngân hàng số đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam hỗ trợ trải nghiệm đồng bộ, liền mạch trên đa nền tảng từ web, ứng dụng di động, đồng hồ thông minh cho đến bàn phím tích hợp trong các ứng dụng trò chuyện như Zalo, Messenger, iMessage, Viber.

Đại diện Ban Lãnh đạo Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) trao bằng xác lập kỷ lục đến đại diện Ban Lãnh đạo BIDV.

Điểm đột phá nổi bật nhất của phiên bản X nằm ở việc ứng dụng sâu rộng công nghệ AI/ML, biến ứng dụng từ một kênh giao dịch trở thành trợ lý tài chính thông minh. Hệ thống có khả năng phân tích chi tiêu, dự đoán hành vi và đưa ra gợi ý cá nhân hóa sâu, không chỉ hỗ trợ phát hiện sớm giao dịch nghi ngờ mà còn tự động phân loại chi tiêu, giúp khách hàng kiểm soát tài chính một cách khoa học và hiệu quả.

Đồng thời, sự kết hợp tinh tế giữa công nghệ tiên tiến và thiết kế thân thiện trong bản cập nhật được thể hiện rõ nét qua hai phiên bản giao diện: Pearl X với tông màu tươi sáng, năng động dành cho thế hệ trẻ hiện đại; và Emerald X sang trọng, tinh tế với các tính năng đặc quyền và hỗ trợ 1:1 dành cho khách hàng cao cấp. Mỗi phiên bản đều cho phép người dùng tùy biến hoàn toàn theo sở thích cá nhân, từ ảnh nền, ảnh đại diện đến cách sắp xếp các chức năng ưu tiên.

Đêm nhạc hội “Emerald X - Chạm di sản, mở tương lai” tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) đã tạo nên dấu ấn đặc biệt khi hàng ngàn khán giả cùng chứng kiến khoảnh khắc BIDV SmartBanking được vinh danh Kỷ lục Việt Nam.

Từ tính năng đến hệ sinh thái toàn diện

Nền tảng công nghệ vững chắc đã tạo điều kiện cho BIDV SmartBanking phiên bản X mang đến loạt tính năng tài chính chuyên sâu với mức độ tự động hóa và cá nhân hóa chưa từng có (tính năng đầu tư thông minh, dịch vụ vay ứng lương, tính năng quản lý chứng khoán,...).

Bước tiến quan trọng nhất là việc xây dựng hệ sinh thái mở với kiến trúc Plug & Play linh hoạt, cho phép tích hợp nhanh chóng hơn 2.500 dịch vụ từ 1.500 đối tác chỉ trong một ứng dụng duy nhất. Con số ấn tượng này không chỉ giúp BIDV khẳng định vị thế là ngân hàng có mạng lưới kết nối fintech rộng nhất Việt Nam mà còn biến BIDV SmartBanking phiên bản X thành một “siêu ứng dụng” đáp ứng mọi nhu cầu của cuộc sống số hiện đại.

Hệ sinh thái tiện ích số đa dạng trên BIDV SmartBanking.

Tiếp nối những thành tựu chiến lược

Trong hành trình một thập kỷ kiến tạo trải nghiệm số, BIDV SmartBanking đã được trao tặng nhiều giải thưởng uy tín, từ “Sản phẩm dịch vụ sáng tạo độc đáo” (VNBA và IDG, 2017), “Sản phẩm số xuất sắc” (Thời báo Kinh tế Việt Nam, 2018) đến “Sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin xuất sắc” (Sao Khuê, 2022-2025).

Việc xác lập kỷ lục Việt Nam lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng trong việc ứng dụng công nghệ tiên tiến mà còn đánh dấu cột mốc chiến lược trong hành trình số hóa ngành tài chính Việt Nam. Đây là minh chứng cho cam kết mạnh mẽ của BIDV trong việc tiếp tục dẫn dắt xu hướng, kiến tạo tương lai ngân hàng số bền vững.

Ứng dụng BIDV SmartBanking Phiên bản X - Ngân hàng số của tương lai.

BIDV SmartBanking phiên bản X đại diện cho tầm nhìn chiến lược, tư duy hiện đại và khát vọng phục vụ khách hàng trong kỷ nguyên số hóa toàn diện. Với nền tảng công nghệ vững chắc, hệ sinh thái đa dạng và đội ngũ tận tâm, BIDV đã sẵn sàng bước vào thập kỷ chuyển đổi số thứ hai với tham vọng lớn hơn - mang lại trải nghiệm tài chính an toàn, thông minh và bền vững cho hàng chục triệu khách hàng, đồng hành cùng sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế số Việt Nam.

Đây là kỷ lục Việt Nam thứ 2 của BIDV, trước đó vào năm 2007, BIDV được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) công nhận là “Doanh nghiệp phát hành và niêm yết trái phiếu đầu tiên trên thị trường chứng khoán Việt Nam”. Sau gần hai thập kỷ, BIDV tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong bằng Kỷ lục Việt Nam cho ứng dụng SmartBanking - Ngân hàng số hỗ trợ giao dịch tài chính trên nhiều loại thiết bị nhất.