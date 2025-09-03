BIDV SmartBanking phiên bản X - tiên phong cùng loạt tính năng độc đáo

(VTC News) -

Trong phiên bản X của BIDV SmartBanking, các tính năng chuyên sâu như đầu tư tự động, vay ứng lương, mở thẻ online, quản lý tài chính… sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội.

BIDV SmartBanking phiên bản X - ngân hàng và hơn thế nữa

BIDV là ngân hàng đầu tiên và duy nhất hỗ trợ người dùng trải nghiệm đồng bộ, liền mạch trên đa nền tảng gồm website, ứng dụng di động, đồng hồ thông minh và bàn phím tích hợp trong ứng dụng trò chuyện như Zalo, Messenger, iMessage, Viber…

Phiên bản mới không chỉ kế thừa những ưu điểm như cho phép người dùng thay đổi ảnh nền/đại diện và tùy chọn sắp xếp chức năng ưu tiên theo sở thích hay giao diện tùy biến theo thời gian thực, mà còn tinh giản các luồng giao dịch chuyển tiền, tiết kiệm, thẻ… Từ đó, khách hàng dễ dàng tìm kiếm tính năng và thao tác nhanh hơn, mang lại trải nghiệm chuyên biệt.

BIDV SmartBanking được ra mắt với 2 phiên bản giao diện hoàn toàn mới. Ngọc trai (Pearl X) có màu sắc tươi sáng, dành riêng cho các khách hàng hiện đại và yêu thích tính đa nhiệm của ứng dụng. Ngọc lục bảo (Emerald X) mang vẻ đẹp sang trọng, đồng thời bổ sung tính năng quản lý đặc quyền và cán bộ hỗ trợ 1:1, nâng tầm trải nghiệm dành cho khách hàng cao cấp.

BIDV SmartBanking X đã có mặt trên các kho ứng dụng Google Play và App Store.

BIDV SmartBanking còn là trợ lý tài chính thông minh khi tích hợp AI/ML để phân tích chi tiêu, dự đoán hành vi; từ đó đưa ra gợi ý các tính năng, ưu đãi theo nhu cầu, đặc biệt hỗ trợ phát hiện sớm và cảnh báo giao dịch nghi ngờ, tăng cường bảo vệ an toàn tài khoản của khách hàng.

Dịch vụ thẻ được tái thiết toàn diện với diện mạo hoàn toàn khác biệt và hiệu năng vượt trội. Không chỉ tự động nhận diện và phân nhóm khách hàng ngay khi đăng nhập ứng dụng, hệ thống còn đưa ra gợi ý thẻ, hướng dẫn phát hành online với các ưu đãi cá nhân hóa cùng giao diện quản lý tinh gọn, trực quan.

Công nghệ AI giúp phân loại tự động các giao dịch chi tiêu từ tài khoản, thẻ… để theo dõi thu chi, xây dựng kế hoạch và cảnh báo khi chi tiêu vượt mức nhằm hỗ trợ người dùng quản lý tài chính thông minh.

Bên cạnh đó, với kiến trúc Plug & Play, SmartBanking phiên bản X dễ dàng tích hợp, kết nối nhanh và cung cấp hơn 2.500 dịch vụ từ 1.500 đối tác chỉ trong một ứng dụng duy nhất.

Đầu tư vượt trội với BIDV SmartBanking X hoàn toàn mới

Với tính năng đầu tư thông minh, chỉ một lần đăng ký duy nhất, tài khoản của khách hàng sẽ tự động gửi tiết kiệm và sinh lời trên số dư vượt mức cài đặt ban đầu (từ 10 triệu đồng). Khách hàng có thể sử dụng tổng số dư trong tài khoản (kể cả phần đã gửi tiết kiệm tự động), đảm bảo chi tiêu không gián đoạn trong khi tài khoản vẫn liên tục sinh lời với lãi suất đến 2,6%/năm - cao gấp hơn 20 lần so với lãi suất tiền gửi không kỳ hạn.

Chỉ một lần đăng ký duy nhất, tài khoản của khách hàng sẽ tự động gửi tiết kiệm và sinh lời với BIDV SmartBanking phiên bản X.

Nhằm hỗ trợ người dùng tiếp cận các khoản vay nhanh, khách hàng nhận lương qua tài khoản tại BIDV được hỗ trợ vay ứng lương không tài sản bảo đảm với hạn mức tới 50 triệu đồng và quy trình 100% online trên BIDV SmartBanking.

Đối với các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán muốn dễ dàng quản lý nguồn tiền tập trung, BIDV SmartBanking hỗ trợ liên kết tài khoản BIDV với tài khoản chứng khoán hoặc mở mới trực tuyến tài khoản chứng khoán ngay trên ứng dụng; đồng thời hỗ trợ tra cứu, quản lý… với quy trình đăng ký an toàn và thuận tiện.

Nền tảng vững vàng cho tương lai, sẵn sàng cho kỷ nguyên mới

Từ năm 2015 - thời điểm đặt nền móng đầu tiên cho dịch vụ ngân hàng điện tử, BIDV đã liên tục khẳng định vai trò dẫn dắt trong hành trình số hóa của ngành tài chính tại Việt Nam. Tính đến giữa năm 2025, hơn 93% giao dịch tại BIDV được thực hiện trên kênh số, lượng khách hàng số vượt mốc 16 triệu với hơn 7 triệu giao dịch mỗi ngày, minh chứng cho sự đón nhận từ thị trường.

Công nghệ AI giúp khách hàng kiểm soát thu chi và giữ vững mục tiêu quản lý tài chính cá nhân thông minh.

Trong một thập kỷ kiến tạo trải nghiệm số, BIDV SmartBanking đạt được các giải thưởng uy tín trong và ngoài nước: “Sản phẩm dịch vụ sáng tạo độc đáo 2017” (VNBA và IDG), “Sản phẩm số xuất sắc 2018” (Thời báo kinh tế Việt Nam), “Sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin xuất sắc” từ 2022 đến 2025 (Sao khuê)...

Với nền tảng công nghệ vững chắc, hệ sinh thái đa dạng và cam kết mạnh mẽ từ đội ngũ, BIDV đã sẵn sàng bước vào thập kỷ chuyển đổi số thứ hai, mang lại những giá trị bền vững cho hàng chục triệu khách hàng cũng như đồng hành sự phát triển của nền kinh tế số Việt Nam.