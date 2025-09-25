Bị kiến ba khoang đốt: Dấu hiệu, cách xử lý và thông tin cần biết

Bị kiến ba khoang đốt là điều không mong muốn. Nếu không may bạn gặp phải vấn đề này, thì bạn cần bình tĩnh, tìm hiểu dấu hiệu, nguyên nhân và cách xử lý để tránh những phiền toái không mong muốn.
Theo thông tin trên website Nhà thuốc Long Châu, kiến ba không không cắn người trực tiếp, mà khi chúng chà xát hoặc vô tình tiếp xúc với làn da, chất độc Pederin tiếp xúc làm da bị tổn thương.
Chất độc này sẽ làm phá hủy các tế bào da, tạo nên các vết đỏ rát, sưng tấy. Người bị kiến ba khoang cắn nếu không xử lý kịp thời và đúng cách, vết thương có thể sẽ bị viêm nhiễm và sinh ra các biến chứng nguy hiểm.
Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến kiến ba khoang cắn, nhưng đa số là do con người vô tình tiếp xúc với nó. Nếu bạn sống ở gần khu vực có điều kiện môi trường ẩm thấp, thời tiết mưa nhiều, gần cánh đồng, vườn cây, bãi cỏ, thì rất dễ bị kiến đốt.
Ai cũng có nguy cơ bị đốt, nhất là ở trẻ em, người cao tuổi và những người có làn da nhạy cảm. Ở những đối tượng này thường vết thương sẽ nặng hơn.
Để xử lý đúng cách và nhanh chóng, bạn cần phải nắm bắt được chính xác vết thương mà kiến ba khoang gây ra. Dưới đây là dấu hiệu nhận biết:
Để hạn chế tối đa những ảnh hưởng của vết cắn do kiến ba khoang, bạn có thể tham khảo và xử lý theo các cách sau đây:
Đi khám ngay nếu:
Bạn có thể áp dụng các biện pháp sau đây để ngăn ngừa kiến ba khoang:
Thực tế bị kiến ba khoang đốt cũng không phải là vấn đề nghiêm trọng, quan trọng là bạn nhận biết được vấn đề và xử lý đúng cách. Hãy luôn giữ một môi trường sống sạch sẽ, thoáng đãng và khô ráo để hạn chế các loài côn trùng tấn công.