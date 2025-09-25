Bị kiến ba khoang đốt: Dấu hiệu, cách xử lý và thông tin cần biết

(VTC News) -

Bị kiến ba khoang đốt là điều không mong muốn. Nếu không may bạn gặp phải vấn đề này, thì bạn cần bình tĩnh, tìm hiểu dấu hiệu, nguyên nhân và cách xử lý để tránh những phiền toái không mong muốn.

Kiến ba khoang đốt thế nào?

Theo thông tin trên website Nhà thuốc Long Châu, kiến ba không không cắn người trực tiếp, mà khi chúng chà xát hoặc vô tình tiếp xúc với làn da, chất độc Pederin tiếp xúc làm da bị tổn thương.

Chất độc này sẽ làm phá hủy các tế bào da, tạo nên các vết đỏ rát, sưng tấy. Người bị kiến ba khoang cắn nếu không xử lý kịp thời và đúng cách, vết thương có thể sẽ bị viêm nhiễm và sinh ra các biến chứng nguy hiểm.

Lý do bị kiến ba khoang cắn

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến kiến ba khoang cắn, nhưng đa số là do con người vô tình tiếp xúc với nó. Nếu bạn sống ở gần khu vực có điều kiện môi trường ẩm thấp, thời tiết mưa nhiều, gần cánh đồng, vườn cây, bãi cỏ, thì rất dễ bị kiến đốt.

Ai cũng có nguy cơ bị đốt, nhất là ở trẻ em, người cao tuổi và những người có làn da nhạy cảm. Ở những đối tượng này thường vết thương sẽ nặng hơn.

Dấu hiệu nhận biết kiến ba khoang đốt

Để xử lý đúng cách và nhanh chóng, bạn cần phải nắm bắt được chính xác vết thương mà kiến ba khoang gây ra. Dưới đây là dấu hiệu nhận biết:

Ban đầu: Nóng rát, đỏ nhẹ tại chỗ.

Sau vài giờ: Nổi mụn nước, ngứa, sưng.

Nặng hơn: Vết thương loét, lan rộng, bưng mủ.

Cách xử lý khi bị kiến ba khoang đốt

Để hạn chế tối đa những ảnh hưởng của vết cắn do kiến ba khoang, bạn có thể tham khảo và xử lý theo các cách sau đây:

Xử lý ban đầu

Ngay sau khi bị kiến căn, bạn rửa sạch vùng da bị cắng bằng nước mát và xà phòng nhẹ dịu

Sử dụng các sản phẩm sát khuẩn như nước muối sinh lý, povidone–iodine để vệ sinh vết thương

Không chạm, gãi hay nặn nước ở vùng da bị thương để tránh lây lan chất độc.

Chăm sóc vùng da tổn thương

Giữ vùng da sạch sẽ, khô thoáng.

Sử dụng các loại kem chống viêm, giảm ngứa theo hướng dẫn của bác sĩ

Theo dõi vế thương hàng ngày

Ăn đa dạng các loại rau xanh, thực phẩm giàu vitamin C, omega-3

Tránh sử dụng đồ cay nóng, nhiều dầu mỡ, rượu bia, cà phê.

Đi khám ngay nếu:

Vết thương lan rộng, mưng mủ.

Có sốt, phù nề, đau nhiều.

Cách phòng tránh kiến ba khoang đốt

Bạn có thể áp dụng các biện pháp sau đây để ngăn ngừa kiến ba khoang:

Lắp lưới chắn cửa sổ, cửa ra vào.

Hạn chế bật đèn quá sáng vào ban đêm dễ thu hút côn trùng.

Ngủ màn, mặc quần áo dài tay khi cần.

Giữ nhà cửa, môi trường sống sạch sẽ, khô thoáng.

Thực tế bị kiến ba khoang đốt cũng không phải là vấn đề nghiêm trọng, quan trọng là bạn nhận biết được vấn đề và xử lý đúng cách. Hãy luôn giữ một môi trường sống sạch sẽ, thoáng đãng và khô ráo để hạn chế các loài côn trùng tấn công.