Bi hài người chiếm đất quyết không bồi thường cũng không trả đất ở Hải Phòng

Phản ánh đến PV Báo Điện Tử VTC News, ông Nguyễn Văn Hóa cho biết gia đình ông đang rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười khi “hàng xóm” cố tình lấn chiếm đất nhưng nhất quyết không chịu bồi thường và cũng không tháo dỡ, trả lại phần đất lấn chiếm dù bản án đã có hiệu lực pháp luật.

Cụ thể, ngày 19/2/2021, gia đình ông Nguyễn Văn Hóa được UBND huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CX 485350 với diện tích 46m² đất tại thửa 77, tờ bản đồ số 02, thôn An Lãng, xã An Hòa, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng (nay là xã Vĩnh Hòa, TP Hải Phòng).

Ngày 18/5/2022, gia đình ông Tô Văn Hoài (hàng xóm liền kề) đổ móng để xây nhà nhưng lại lấn sang nhà ông Hóa tổng diện tích 3m² và còn làm đổ bức tường phía cuối đất của gia đình ông Hóa.

TAND các cấp tại Hải Phòng xác định gia đình ông Tô Văn Hoài xây căn nhà hai tầng kiên cố (bên phải) đã lấn chiếm sang đất gia đình ông Hóa. (Ảnh: Tiến Thắng)

Nhận tin báo, ngày 1/6/2022, UBND xã An Hòa khi đó mời các bên liên quan đến trụ sở để tổ chức hòa giải và thời điểm này ông Hoài cam đoan sẽ xây lùi lại, đồng thời phá dỡ phần xây đua sang để trả đất nhưng thực tế lại không thực hiện.

UBND xã An Hòa sau đó có văn bản yêu cầu gia đình ông Hoài dừng thi công, cảnh báo thiệt hại nếu cố tình xây dựng và tiếp tục tổ chức hòa giải nhưng bất thành, gia đình ông Hoài vẫn không chấp hành thông báo dừng thi công. Tiếp đó, căn nhà hai tầng kiên cố được hoàn thiện và gia đình ông Hoài vào sinh sống tại căn nhà này.

Vụ việc được gia đình ông Hóa kiện ra TAND huyện Vĩnh Bảo (cũ), TP Hải Phòng và hội đồng xét xử sơ thẩm ngày 8/2/2023, sau khi xem xét hồ sơ đã đưa ra phán quyết buộc gia đình ông Tô Văn Hoài bồi thường cho gia đình ông Hóa 66 triệu đồng để được hưởng phần đất 3m² đã “chót” lấn chiếm.

Ngoài ra, tòa sơ thẩm cũng tuyên buộc gia đình ông Hoài phải bồi thường hơn 4,8 triệu đồng do thi công làm đổ tường nhà ông Hóa (tổng số tiền phải bồi thường là hơn 70 triệu đồng).

“Với phán quyết của tòa sơ thẩm, chúng tôi tuy có thiệt thòi vì giá đất mặt đường Quốc lộ 17B, lại ở vị trí trung tâm chợ An Hòa khi đó không dưới 30 triệu đồng/m² nhưng chúng tôi vẫn chấp nhận với phán quyết này, tuy nhiên ông Hoài lại không đồng ý và làm đơn kháng cáo nên chúng tôi cũng kháng cáo bản án sơ thẩm”, bà Nguyễn Thị Mậu (vợ ông Hóa) cho hay.

Đoạn tường nhà ông Hóa bị hư hỏng nặng do bị gia đình ông Hoài đổ móng lấn chiếm sang. (Ảnh: Tiến Thắng)

Đến phiên tòa phúc thẩm ngày 12/5/2023, ông Tô Văn Hoài thừa nhận quá trình làm móng bị “phình tường” sang đất nhà ông Hóa khiến bức tường bị hỏng nhưng cho rằng bức tường này không có giá trị sử dụng do đã cũ nát.

Ông Hoài đưa ra phương án xử lý bằng cách nếu gia đình ông Hóa đồng ý cho thợ sang thì sẽ vạc phần móng nổi trên đất để trả đất ông Hóa và xây trả bức tường bị đổ. Trường hợp ông Hóa không đồng ý thì ông sẽ nhận phần đất đã xây phình móng sang nhà ông Hóa và trả tiền đối với diện tích lấn sang theo giá nhà nước quy định.

Bản thân ông Hoài cũng thừa nhận phần đất của gia đình xây dựng đang chưa được cơ quan chức năng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sau khi xem xét toàn bộ bản án sơ thẩm và hồ sơ vụ án, hội đồng xét xử phúc thẩm TAND TP Hải Phòng đã tuyên bác kháng cáo của gia đình ông Tô Văn Hoài và chấp nhận kháng cáo của gia đình ông Hóa, tuyên buộc gia đình ông Hoài phải có trách nhiệm phá dỡ để trả lại mặt bằng 3m² lấn chiếm. Đồng thời, phải đền bù hơn 4,8 triệu đồng do làm đổ bức tường của gia đình ông Hóa.

Ngoài ra, gia đình ông Hoài còn phải trả cho vợ chồng ông Hóa 7 triệu đồng là chi phí thẩm định, định giá tài sản.

Tuy nhiên, từ thời điểm bản án phúc thẩm có hiệu lực năm 2023 đến nay, gia đình ông Tô Văn Hoài vẫn kiên quyết không thi hành bản án, gia đình ông Hóa chưa nhận lại được phần đất bị lấn chiếm cũng như số tiền thiệt hại,...

Hiện trường vụ việc.

Trong khi đó, Cơ quan thi hành án dân sự huyện Vĩnh Bảo và nay là thi hành án dân sự khu vực 7 cho rằng việc thi hành án phá dỡ một phần móng nhà và một phần tường của ngôi nhà hai tầng theo phán quyết của tòa án là “khó khăn” do phá dỡ có thể gây thiệt hại lớn đến tài sản nhà xây hai tầng của gia đình ông Hoài.

Hiện nay, Cơ quan thi hành án khu vực 7 đang đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét khó khăn trong quá trình tổ chức thi hành bản án trên thực tế.

Nêu ý kiến về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Mậu cho rằng cơ quan thi hành án đang thiếu quyết liệt trong việc thi hành bản án đã có hiệu lực pháp luật bởi vấn đề thiệt hại có thể xảy ra đối với gia đình ông Hoài là điều đã được UBND xã An Hòa cũ cảnh báo trong văn bản yêu cầu dừng thi công công trình từ thời điểm mới bắt đầu làm móng.

Khi đó, UBND xã nêu rõ nếu gia đình ông Tô Văn Hoài cố tình xây dựng trái phép, mọi tổn thất sau này khi tòa án giải quyết thì gia đình phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

“Diện tích bị lấn chiếm của chúng tôi không lớn nhưng điều chúng tôi mong mỏi là sự thượng tôn pháp luật, gia đình tôi từng sẵn sàng nhận bồi thường và chấp nhận mất phần đất bị lấn chiếm nhưng chính gia đình ông Hoài lại không đồng ý và còn cố tình thách thức pháp luật, ngang ngược hoàn thiện công trình”, bà Mậu nêu.