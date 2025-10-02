+
++
Xôn xao xây nhầm nhà trên đất người khác tránh gần khu mộ
(VTC News) -
Vụ xây nhầm đất ở Hải Phòng tiếp tục gây xôn xao dư luận, khi người dân địa phương cho rằng, ông Đỗ Văn Hữu cố tình xây vì thửa đất của ông nằm gần khu mộ.
Tin mới
Tổng Bí thư Tô Lâm quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão Bualoi
21:46 02/10/2025
Chính trị
Bảng xếp hạng giải Hạng Nhất 2025-2026 vòng 3
21:45 02/10/2025
V.League
Cựu sao HAGL thể hiện đẳng cấp giúp đội của Công Phượng thắng đậm
21:25 02/10/2025
Bóng đá Việt Nam
CLB Công an Hà Nội chiếm ngôi đầu bảng ở AFC Champions League 2
21:16 02/10/2025
Bóng đá Việt Nam
Cận cảnh siêu phẩm của cựu tuyển thủ U23 Việt Nam ở giải Hạng Nhất
20:57 02/10/2025
Bóng đá Việt Nam
Bảo hiểm chi trả hơn 357 tỷ đồng bồi thường thiệt hại do bão số 10 Bualoi
20:49 02/10/2025
Tài chính
Sông Hồng dâng nước lớn, bủa vây khu dân cư ven bờ
20:42 02/10/2025
Tin nóng
Cục CSGT công bố 10 phường, xã có người vi phạm giao thông nhiều nhất nước
20:21 02/10/2025
Tin nóng
Bảng xếp hạng giải V.League 2025-2026 vòng 6 mới nhất
20:16 02/10/2025
V.League
Hai cậu cháu qua cầu bị lũ cuốn trôi, cháu bơi được vào bờ, cậu mất tích
20:04 02/10/2025
Tin nóng
QNAP hợp tác cùng FPT Services nâng cao dịch vụ bảo hành tại Việt Nam
20:00 02/10/2025
Sản phẩm
Kết quả Ninh Bình 1-1 Thể Công: Bùi Tiến Dũng mắc lỗi, sao U23 Việt Nam cứu thua
19:57 02/10/2025
Bóng đá Việt Nam
Vì sao TP.HCM chưa thể mở rộng làn xe đạp riêng?
19:49 02/10/2025
Đời sống
Bão Bualoi càn quét: 65 người chết và mất tích, thiệt hại hơn 12.000 tỷ đồng
19:35 02/10/2025
Tin nóng
Tổng thống Trump: Quân đội Mỹ sẽ đối phó với 'kẻ thù từ bên trong'
19:32 02/10/2025
Thế giới
Bộ Xây dựng báo cáo về phương án khai thác sân bay Long Thành
19:30 02/10/2025
Đầu Tư
Lưu ý khi sử dụng sạc nhanh cho smartphone
19:27 02/10/2025
Thủ thuật
Mặt trận Tổ quốc phát động ủng hộ đồng bào sau bão lũ, tiếp nhận hơn 673 tỷ đồng
19:16 02/10/2025
Tin nóng
Được giao sửa xe đặc chủng của Công an xã, thanh niên mang đi ‘lượn’ đường
19:14 02/10/2025
Bản tin 113
Ông Nguyễn Đức Trung tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An
19:05 02/10/2025
Thời sự
Kết quả Eastern 0-1 Nam Định: Ngôi sao châu Âu lập công
18:58 02/10/2025
Bóng đá Việt Nam
Trực tiếp bóng đá CAHN 3-0 Tai Po: China ghi cú đúp trong 5 phút
18:55 02/10/2025
Bóng đá Việt Nam
Nam A Bank báo lãi hơn 3.800 tỷ đồng sau 9 tháng, tài sản vượt 377.000 tỷ đồng
18:31 02/10/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Cách xử lý tài sản vô chủ theo quy định của Bộ luật Dân sự?
18:30 02/10/2025
Hòm thư pháp luật
Stelliers Asia 2025 vinh danh bếp trưởng Yamaguchi Hiroshi của Capella Hanoi
18:28 02/10/2025
Đời sống
Lũ sông Cầu dâng cao, hơn 8.000 người dân ở Bắc Ninh bị cô lập
18:26 02/10/2025
Tin nóng
Phạt 5 triệu đồng tài xế xe cứu hộ 'trèo' qua dải phân cách ngày Hà Nội mưa ngập
18:14 02/10/2025
Tin nóng
Tiền tỷ trôi theo nước lũ, nhiều hộ gia đình ở Thanh Hóa khóc ròng
18:09 02/10/2025
Tin nóng
Bão Matmo tăng tốc dữ dội, cách Biển Đông 650km
17:44 02/10/2025
VTC NEWS TV
TP.HCM dự kiến thu 86.000 tỷ đồng từ định giá đất năm 2025
17:33 02/10/2025
Đầu Tư