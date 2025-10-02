Đóng

Xôn xao xây nhầm nhà trên đất người khác tránh gần khu mộ

(VTC News) -

Vụ xây nhầm đất ở Hải Phòng tiếp tục gây xôn xao dư luận, khi người dân địa phương cho rằng, ông Đỗ Văn Hữu cố tình xây vì thửa đất của ông nằm gần khu mộ.

