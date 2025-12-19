Bệnh nhân 35 tuổi mắc cúm khó qua khỏi, bác sĩ cảnh báo khẩn

(VTC News) -

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận một trường hợp cúm mùa diễn biến đặc biệt nhanh và nặng ở nữ bệnh nhân T.T.H. (35 tuổi, Phú Thọ), có nền bệnh phức tạp và suy giảm miễn dịch sâu.

Bệnh nhân H. có tiền sử lupus ban đỏ hệ thống hơn 15 năm, suy thận mạn và đã ghép thận được 13 tháng. Sau ghép, người bệnh phải duy trì thuốc chống thải ghép kết hợp điều trị lupus lâu dài, khiến hệ miễn dịch suy giảm nghiêm trọng.

Khoảng ba ngày trước nhập viện, bệnh nhân xuất hiện sốt, ho và khó thở tăng dần. Dù được phát hiện sớm, điều trị ban đầu tại cơ sở y tế tuyến trước và test nhanh cúm cho kết quả dương tính, tình trạng suy hô hấp vẫn tiến triển rất nhanh.

Khi chuyển tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bệnh nhân trong tình trạng thở nhanh khoảng 30 lần/phút, co kéo cơ hô hấp rõ, SpO₂ chỉ còn 85%. Ngay lập tức, các bác sĩ phải hỗ trợ thở oxy lưu lượng cao. Tuy nhiên, diễn biến bệnh tiếp tục xấu đi, có thời điểm dù thở oxy 100%, SpO₂ của bệnh nhân vẫn chỉ dao động ở mức 80–85%.

Hình ảnh chụp phổi cho thấy tổn thương lan tỏa hai bên, hình ảnh kính mờ điển hình của cúm tiến triển nặng, nhanh chóng chuyển sang hội chứng suy hô hấp cấp (ARDS) - biến chứng nguy hiểm thường gặp ở bệnh nhân suy giảm miễn dịch.

BS Trương Tư Thế Bảo, Khoa Cấp cứu cho biết, trước tình trạng tổn thương phổi lan tỏa và suy hô hấp tiến triển nhanh, các bác sĩ đánh giá bệnh nhân có tiên lượng rất xấu, nguy cơ khó qua khỏi dù đã được điều trị tích cực.

Bệnh nhân mắc cúm trên nền bệnh phức tạp gặp tiên lượng xấu.

Từ trường hợp trên, BS Trương Tư Thế Bảo cảnh báo, cúm mùa không còn là bệnh lý nhẹ, đặc biệt nguy hiểm với nhóm bệnh nhân có bệnh nền hoặc đang dùng thuốc ức chế miễn dịch như lupus, người ghép tạng, bệnh phổi mạn tính, tim mạch, đái tháo đường hoặc các tình trạng suy giảm miễn dịch khác.

Diễn tiến nặng có thể xảy ra chỉ trong 24 - 72 giờ, việc tự điều trị tại nhà hoặc chậm trễ đi khám có thể khiến người bệnh nhanh chóng rơi vào nguy kịch. “Bất kỳ nhiễm trùng đường hô hấp nào, kể cả cúm mùa, cũng có thể diễn tiến rất nhanh, gây suy hô hấp nặng và ảnh hưởng đa cơ quan”, bác sĩ nói.

Khi xuất hiện các dấu hiệu như sốt cao, ho nhiều, mệt tăng, thở nhanh hoặc khó thở, người bệnh cần được thăm khám ngay tại các cơ sở có chuyên khoa hô hấp và bệnh truyền nhiễm để can thiệp kịp thời. Đặc biệt, với nhóm nguy cơ cao, cúm mùa tuyệt đối không nên xem nhẹ.

BSCKII Nguyễn Nguyên Huyền, Giám đốc Trung tâm Phòng chống dịch, nhấn mạnh vai trò then chốt của vắc xin trong phòng ngừa cúm. Theo bác sĩ, với các bệnh lý hô hấp dễ gây biến chứng như cúm mùa hoặc viêm phổi do phế cầu, tiêm phòng giúp giảm rõ rệt nguy cơ nhập viện, hạn chế tổn thương phổi và ngăn ngừa diễn tiến sang ARDS.

“Đối với người mắc bệnh tự miễn hoặc người ghép thận đang sử dụng thuốc chống thải ghép, tiêm vaccine cúm hằng năm gần như là biện pháp bảo vệ bắt buộc. Vaccine an toàn, không ảnh hưởng đến chức năng thận ghép và giúp giảm đáng kể nguy cơ tử vong”, BS Huyền khuyến cáo.

Các chuyên gia lưu ý, việc tiêm vaccine cúm nên thực hiện trước mùa dịch từ 4 - 6 tuần để cơ thể có đủ thời gian tạo miễn dịch. Trường hợp bệnh nhân nữ 35 tuổi là lời cảnh báo rõ ràng về sự nguy hiểm của cúm mùa nếu chủ quan, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phòng bệnh chủ động, nhận diện sớm triệu chứng và tiêm phòng đầy đủ, đúng lịch, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.