Bắt tạm giam cựu giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng có mặt tại nhà ông Nguyễn Văn Thành chiều tối 3/10. Ảnh: C.T

Ngày 3/10, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Thành - cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận - để điều tra về tội "Vi phạm các quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến mua sắm thiết bị y tế, máy thở chống dịch COVID-19.

Cùng ngày, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã tống đạt các quyết định trên, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Thành.

Trước đó ngày 24/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận (cũ) quyết định khởi tố hình sự vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

Đây là vụ án liên quan việc mua sắm thiết bị y tế, máy thở phòng chống dịch covid-19. Các thiết bị y tế, máy thở trong vụ án do Công ty TNHH thiết bị y tế Minh Khoa (TP.HCM) hợp đồng cung cấp cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận (cũ) từ năm 2020 để phục vụ việc phòng chống dịch COVID-19.

Quá trình điều tra xác định vào năm 2020, để hợp thức hóa việc đấu thầu thanh toán các trang thiết bị, máy móc y tế đã ứng trước của Công ty Minh Khoa nên ông Thành đã can thiệp vào quá trình đấu thầu.

Ông Thành tạo điều kiện cho Công ty Minh Khoa trúng thầu, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 4,1 tỷ đồng.

Trong vụ án, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cũng khởi tố, cho tại ngoại đối với bị can Võ Thị Minh Thảo (nhân viên phòng tài chính kế toán Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận), Đoàn Thị Mỹ Chi (nhân viên Công ty Minh Khoa) và Lê Thúc Thiên (Giám đốc Công ty TNHH tư vấn xây dựng Triệu Tín, đồng thời là nhân viên Công ty Trường Thành) cùng về tội danh trên.