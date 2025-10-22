Bắt giam một nữ cán bộ UBND xã ở Lào Cai

(VTC News) -

Thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thi hành lệnh bắt tạm giam bà Đinh Thị Diệu Hoa – công chức Phòng Kinh tế, UBND xã Bắc Hà để điều tra hành vi nhận hối lộ. Lực lượng chức năng cũng đã khám xét nơi làm việc và chỗ ở của bà Hoa.

Theo kết quả điều tra bước đầu, trong giai đoạn công tác tại Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Bắc Hà (trước thời điểm sáp nhập), bà Hoa (SN 1991, trú tại thị trấn Bắc Hà) được phân công phụ trách kế toán chuyên quản 19 xã, thị trấn trên địa bàn.

Nhiệm vụ của bà bao gồm tổng hợp thu – chi, thẩm định và báo cáo quyết toán ngân sách cấp xã hằng năm, trong đó có UBND xã Nậm Lúc.

Đinh Thị Diệu Hoa thời điểm bị bắt. (Ảnh: CACC)

Trong quá trình thẩm định quyết toán ngân sách năm 2020 của xã Nậm Lúc, bà Hoa phát hiện có sai phạm trong việc chi sai nguồn tiền lương đã được cấp. Tuy nhiên, thay vì báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý theo quy định, bà lại tham mưu ban hành thông báo quyết toán là đúng, nhằm mục đích trục lợi.

Điều tra xác định, bà Hoa đã nhận 20 triệu đồng tiền hối lộ từ bà Phạm Thị Mai – kế toán UBND xã Nậm Lúc để bỏ qua sai phạm này. Ngoài khoản tiền trên, bà Mai còn tố giác bà Hoa nhiều lần nhận tiền trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, với tổng số lên tới 346 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của bị can Đinh Thị Diệu Hoa, đồng thời xác minh vai trò liên quan của các cá nhân, tổ chức khác để xử lý.