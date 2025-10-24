Bắt gã đàn ông vận chuyển 18 bánh heroin rồi trốn nã 6 năm bên Lào

(VTC News) -

Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa bắt giữ tội phạm truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Ngọc Quyết (SN 1989, trú xã Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) sau hơn 06 năm lẩn trốn tại Lào. Quyết là tội phạm truy nã do liên quan đến việc vận chuyển 18 bánh heroin được phát hiện tại TP Vinh (cũ).

Theo kết quả điều tra, khoảng 00h30 ngày 20/5/2019, Tổ công tác Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Nghệ An làm nhiệm vụ trên tuyến đường đại lộ Lê Nin thuộc xã Nghi Phú (TP Vinh cũ) thực hiện kiểm tra hành chính với Nguyễn Ngọc Quyết và Nguyễn Ngọc Thạch (SN 1989, trú thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phongm tỉnh Nghệ An cũ) đi trên ô tô bán tải mang BKS: 37C-31571 thì Nguyễn Ngọc Quyết lên xe ô tô bỏ chạy, để lại Nguyễn Ngọc Thạch và một va li màu hồng chứa 18 bánh hêrôin, có tổng khối lượng 6408,71 gam.

Cán bộ Công an Nghệ An đang lấy lời khai của Nguyễn Ngọc Quyết. (Ảnh: Công an Nghệ An)

Sau đó, cơ quan chức năng lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ vật chứng và khởi tố điều tra. Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Ngọc Quyết là mắt xích quan trọng trong đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Ngày 10/6/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định truy nã với Nguyễn Ngọc Quyết về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy". Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy báo cáo Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An xác lập chuyên án để đấu tranh, bắt giữ Quyết.

Khi phát hiện Quyết thay tên đổi họ để sinh sống và làm việc tại Lào, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An trao đổi thông tin, đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan bắt giữ.

Khoảng 20h ngày 22/10, tại bản Đống Na Xốk (huyện Sỉ Khột Tạ Bong, Thủ đô Viêng Chăn Lào) Tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An chủ trì phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại CHDCND Lào và đơn vị chức năng nước CHDCND Lào bắt giữ thành công Nguyễn Ngọc Quyết và áp giải an toàn về Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Ngọc Quyết khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Công an tiến hành xử lý.