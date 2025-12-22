Bắt 4 người liên quan vụ 1 người tử vong trên trụ điện trung thế ở Khánh Hòa

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can đối với nhiều cá nhân liên quan đến vụ tai nạn điện khiến một người đàn ông tử vong trên đường dây trung thế, xảy ra ngày 7/12 tại phường Tây Nha Trang.

Các bị can bị khởi tố gồm Hoàng Thu Hồng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Xây lắp điện Nha Trang; Nguyên Thanh Bình, Phó Giám đốc Công ty TNHH Xây lắp điện Nha Trang; Trần Anh Vũ, Chuyên viên Đội Quản lý điện Vĩnh Hải (Điện lực Khánh Hòa). Ba người này bị khởi tố về hành vi “Vi phạm quy định về vận hành công trình điện lực” theo khoản 1 Điều 314 Bộ luật Hình sự.

Các bị can bị khởi tố. (Ảnh: CACC)

Ngoài ra, Phan Ngọc Thành và Nguyễn Như Khôi, công nhân Đội Quản lý điện Vĩnh Hải (Điện lực Khánh Hòa), bị khởi tố về hành vi “Vi phạm quy định về an toàn lao động” theo khoản 1 Điều 295 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan CSĐT đồng thời ra lệnh bắt tạm giam các bị can Nguyên Thanh Bình, Trần Anh Vũ, Phan Ngọc Thành và Nguyễn Như Khôi để phục vụ công tác điều tra.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, các cá nhân thuộc Công ty TNHH Xây lắp điện Nha Trang và Đội Quản lý điện Vĩnh Hải (Điện lực Khánh Hòa) đã không tuân thủ đầy đủ các quy định về an toàn lao động và an toàn vận hành công trình điện lực trong quá trình tổ chức thi công, quản lý, vận hành lưới điện. Những sai phạm này đã dẫn đến tai nạn điện nghiêm trọng làm một người tử vong.

Cơ quan điều tra nhận định, đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại về tính mạng con người, để lại hậu quả đau lòng cho gia đình nạn nhân, đồng thời ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội, gây bức xúc trong dư luận.

Trước đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã thụ lý vụ việc anh N.X.V. (34 tuổi, trú thôn 3, xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa) tử vong trên trụ điện trung thế. Thời điểm xảy ra tai nạn, anh V. mặc quần áo nghi giống nhân viên điện lực và đang làm việc trên trụ điện tại khu vực phường Tây Nha Trang.

Người thân anh V. yêu cầu làm rõ nguyên nhân cái chết của anh V.

Chị Trần Thị Nhật, vợ nạn nhân, cho biết gia đình đã làm việc với các cơ quan chức năng để đề nghị làm rõ nguyên nhân cái chết của chồng. Theo chị Nhật, anh V. là thợ điện tự do, làm thuê theo ngày công, không phải là nhân viên của ngành điện lực.

“Khoảng 6h sáng ngày 7/12, chồng tôi đi làm công việc liên quan đến đường dây điện trung thế. Lịch cắt điện được thông báo là đến 20h tối mới đóng điện trở lại. Tuy nhiên, khoảng 19h15, khi chồng tôi vẫn đang làm việc trên trụ điện thì dòng điện bất ngờ được đóng, khiến anh ấy bị điện giật và tử vong tại chỗ”, chị Nhật bức xúc nói.

Theo chị Nhật, đến khoảng 20h30 cùng ngày, gia đình mới nhận được điện thoại thông báo anh V. tử vong do điện giật. Trong tang lễ, một số cán bộ ngành điện lực Khánh Hòa có đến thắp hương, chia buồn, tuy nhiên đến nay chưa có đơn vị nào đứng ra nhận trách nhiệm.

“Gia đình tôi rất bức xúc, không rõ ai là người thuê chồng tôi làm việc và đơn vị nào phải chịu trách nhiệm trong vụ việc này”, chị Nhật cho hay.

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Đặng Thanh Lợi, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa, xác nhận vụ tai nạn xảy ra trên tuyến đường dây điện đi qua khu vực phường Tây Nha Trang. Ông Lợi khẳng định anh N.X.V. không phải là nhân sự của ngành điện lực.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị liên quan theo quy định của pháp luật.