Bão số 11 Matmo dự báo đổ bộ Quảng Ninh rạng sáng mai
(VTC News) -
Chiều tối nay (5/10), Bão số 11 Matmo sẽ đi vào Vịnh Bắc Bộ, dự kiến vào rạng sáng mai sẽ đổ bộ vào tỉnh Quảng Ninh.
Tin mới
Bão số 11 Matmo gió giật mạnh, 14 tỉnh thành ứng phó cấp độ cao nhất
19:22 05/10/2025
VTC NEWS TV
Bộ GD&ĐT đề nghị Quốc hội tăng cường giám sát, xử lý triệt để lạm thu
18:31 05/10/2025
Tin tức - Sự kiện
Tàu cá Bình Định cùng 11 ngư dân bị tàu lạ tông chìm, thuyền trưởng mất tích
18:18 05/10/2025
Tin nhanh 24h
Bão số 11 cách Quảng Ninh 210km, gió mạnh trên đất liền từ đêm nay đến trưa mai
18:13 05/10/2025
Thời tiết
Bộ Tài chính: Chưa nhận được đề xuất của doanh nghiệp về thí điểm tài sản mã hóa
18:12 05/10/2025
Tài chính
Đối thủ xin lỗi Lý Hoàng Nam sau trận pickleball gây tranh cãi
18:06 05/10/2025
Bóng đá Việt Nam
Bão Matmo đổ bộ miền Nam Trung Quốc, 151.000 người phải sơ tán
18:03 05/10/2025
Thời sự quốc tế
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Chính quyền không để dân tự đi tìm chỗ ở sau bão
17:45 05/10/2025
Tin nóng
Đề án sắp xếp, sáp nhập các trường đại học có thể được thực hiện từ năm 2026
17:44 05/10/2025
Tin tức - Sự kiện
Mỡ máu tăng gấp 100 lần sau kích trứng làm thụ tinh ống nghiệm
17:23 05/10/2025
Tin tức
Lo ngại mưa to do bão số 11, một số trường ở Hà Nội chuyển sang học trực tuyến
17:19 05/10/2025
Tin tức - Sự kiện
Loạt VĐV cầu lông bán độ rúng động thể thao Indonesia
17:18 05/10/2025
Hậu trường
Hà Nội cho học sinh nghỉ học ngày 6/10
17:17 05/10/2025
Tin tức - Sự kiện
8Wonder: Đưa G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] về Việt Nam
17:01 05/10/2025
Văn hóa - Giải trí
Xe khách giường nằm bốc cháy trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương
16:54 05/10/2025
Thời sự
Hơn 82.000 căn nhà ở xã hội dự kiến hoàn thành trong năm nay
16:54 05/10/2025
Kinh tế
Bảng giá ô tô Honda mới nhất tháng 10/2025
16:49 05/10/2025
Cần biết
Công an lội ruộng giúp dân gặt lúa 'chạy bão' Matmo
16:38 05/10/2025
Đời sống
Bảng giá ô tô Isuzu mới nhất tháng 10/2025
16:13 05/10/2025
Cần biết
Ba không của cụ bà sống thọ 100 tuổi vẫn minh mẫn, hoạt bát
16:13 05/10/2025
Tư vấn
Đất đá đổ ào xuống đường, người Đà Lạt 'nín thở' mỗi khi qua lại
16:10 05/10/2025
Đời sống
XSMB 5/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 5/10/2025
16:10 05/10/2025
Xổ số miền Bắc
Bệnh tay chân miệng ở trẻ em: Dấu hiệu, nguyên nhân và cách điều trị
16:04 05/10/2025
Bệnh và thuốc
Bảng giá ô tô Lexus mới nhất tháng 10/2025
16:01 05/10/2025
Cần biết
Bảng giá ô tô Volkswagen mới nhất tháng 10/2025
16:01 05/10/2025
Cần biết
Bảng giá ô tô BMW mới nhất tháng 10/2025
16:00 05/10/2025
Cần biết
Bảng giá ô tô Land Rover mới nhất tháng 10/2025
16:00 05/10/2025
Cần biết
Phòng chống bệnh tật trong mùa mưa bão - chung tay bảo vệ sức khỏe cộng đồng
16:00 05/10/2025
Sức khỏe
Bảng giá ô tô Mercedes mới nhất tháng 10/2025
15:59 05/10/2025
Cần biết
Bản thảo, kỷ vật quý và những hồi ức xúc động về nhà thơ Tố Hữu
15:59 05/10/2025
Văn hóa - Giải trí