Bão số 11 Matmo dự báo đổ bộ Quảng Ninh rạng sáng mai

Chiều tối nay (5/10), Bão số 11 Matmo sẽ đi vào Vịnh Bắc Bộ, dự kiến vào rạng sáng mai sẽ đổ bộ vào tỉnh Quảng Ninh.

