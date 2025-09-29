Bão số 10 cuốn đi mái nhà và tài sản, để lại nước mắt, nỗi đau ở Thiên Cầm

Cách đó không xa, bà Nguyễn Thị Lựu (thôn Thuận Bắc) cùng con trai tất bật thu dọn những mảnh gỗ, tấm tôn còn sót lại từ căn nhà cũ. Bà kể, cả gia đình được sơ tán vào nhà văn hoá xã từ chiều 28/9. Sáng trở về, trước mắt họ chỉ còn bộ khung nhà trơ trọi. “Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi chỉ biết khóc. Nhưng cũng không thể ngồi yên, phải bắt tay vào dọn dẹp, dựng lại mái để có chỗ mà ở tạm”, bà Lựu đau xót nói.