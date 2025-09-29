Bão số 10 cuốn đi mái nhà và tài sản, để lại nước mắt, nỗi đau ở Thiên Cầm

Sau bão số 10, làng chài Cửa Nhượng (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) hiện ra xơ xác, mái tôn cong vênh, tường nhà nứt gãy, hàng rào bê tông đổ sập nằm ngổn ngang bên tuyến đê chắn sóng vốn đã nhiều lần chắp vá. Khung cảnh tan hoang ấy khiến bất cứ ai đặt chân đến cũng không khỏi bàng hoàng.
Khoảng 22h đêm 28/9, bão Bualoi đổ bộ vùng biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh), quần thảo nhiều giờ liền với gió giật dữ dội và sóng biển cao 2–3m.
Chỉ trong một đêm, hàng trăm ngôi nhà ở Cửa Nhượng bị tốc mái, hỏng hóc nặng nề.
Chiều 29/9, những con ngõ nhỏ ở Cửa Nhượng ngập trong ngói vỡ, đồ đạc ướt sũng, cây cối gãy đổ ngổn ngang khắp nơi.
Trở về từ nơi tránh bão, nhiều người dân sững sờ khi thấy ngôi nhà tan hoang. Họ lặng lẽ nhặt từng viên ngói, tấm tôn, mắt đỏ hoe trước mất mát quá lớn.
Bà Trần Thị Hằng (thôn Thuận Bắc) đứng lặng trước căn nhà mới xây, mái gần như bị tốc hết, trần rơi xuống, nước ngấm loang lổ khắp nơi. Bà nghẹn ngào: “Bao năm dành dụm mới dựng được ngôi nhà, giờ nhìn cảnh này lòng tôi đau như cắt. Chúng tôi lại phải bắt đầu gần như từ con số không”.
Cách đó không xa, bà Nguyễn Thị Lựu (thôn Thuận Bắc) cùng con trai tất bật thu dọn những mảnh gỗ, tấm tôn còn sót lại từ căn nhà cũ. Bà kể, cả gia đình được sơ tán vào nhà văn hoá xã từ chiều 28/9. Sáng trở về, trước mắt họ chỉ còn bộ khung nhà trơ trọi. “Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi chỉ biết khóc. Nhưng cũng không thể ngồi yên, phải bắt tay vào dọn dẹp, dựng lại mái để có chỗ mà ở tạm”, bà Lựu đau xót nói.
Trước khi bão đổ bộ, chính quyền địa phương đã khẩn trương di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm, huy động lực lượng chằng chống nhà cửa, đưa tàu thuyền vào nơi an toàn. Nhờ vậy, thương vong được hạn chế tối đa. Tuy nhiên, thiệt hại về tài sản lại vô cùng lớn: hàng trăm hộ phải sửa chữa mái nhà, nhiều gia đình gần như trắng tay sau một đêm bão quét qua.
Mặc cho mưa còn rả rích, gió biển vẫn rít từng cơn, người dân Cửa Nhượng đã tất bật gom ngói, dựng cột, vá tạm mái nhà để có chỗ trú qua những ngày tới.
Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Hà Tĩnh, bão số 10 đã khiến 10 người thương vong. Toàn tỉnh có 42.963 ngôi nhà bị hư hỏng. Gần 1.000 ha hoa màu, 158 ha nuôi thủy sản bị ngập, khoảng 20 tấn cá lồng chết. Hệ thống thủy lợi, đê điều xuất hiện nhiều điểm sạt lở; hơn 1.100 cột điện gãy đổ khiến toàn tỉnh mất điện, đến trưa 29/9 mới khôi phục được một phần. Ngoài ra, 167 trường học, 12 cơ sở y tế bị tốc mái, hư hỏng; nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ sạt lở, chia cắt cục bộ.
Dự báo mực nước lũ còn tiếp tục dâng, nguy cơ gây ngập lụt diện rộng, sạt lở đất, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh cho biết sẽ huy động tối đa lực lượng, triển khai phương châm “4 tại chỗ”, kịp thời hỗ trợ bà con ổn định cuộc sống, đảm bảo lương thực, nhu yếu phẩm, đồng thời khẩn trương khôi phục hệ thống điện, thông tin liên lạc, trường học và cơ sở y tế.