Đóng

Trung tâm Thanh Hóa chìm trong biển nước sau bão số 10 Bualoi

(VTC News) -

Ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư, đô thị ở Thanh Hóa ngập sâu, giao thông chia cắt, gây khó khăn lớn cho người dân.

Nguồn:
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới