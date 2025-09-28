Bão số 10 Bualoi trên vùng biển Quảng Trị - Đà Nẵng, khả năng còn mạnh thêm

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, ngày và đêm nay là giai đoạn bão số 10 Bualoi tác động mạnh nhất đến đất liền và ven biển nước ta.

Lúc 9h ngày 28/9, bão số 10 Bualoi trên vùng biển Quảng Trị - TP Đà Nẵng, cách TP Huế khoảng 140km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão số 10 Bualoi di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 25-30km/h.

Khoảng 19h ngày 28/9, bão số 10 Bualoi tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 25-30km/h. Vị trí tâm bão trên vùng biển Nghệ An-Quảng Trị và mạnh lên với sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13, giật cấp 16.

Bão số 10 Bualoi duy trì cường độ mạnh khi áp sát đất liền miền Trung. (Nguồn: NCHMF)

Khoảng tối đến đêm 28/9, bão số 10 Bualoi đi vào đất liền các tỉnh Trung Bộ. Lúc 7h ngày 29/9, vị trí tâm bão trên khu vực phía Tây các tỉnh từ Thanh Hóa-Hà Tĩnh, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 12.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 ở khu vực đất liền ven biển từ Nghệ An đến phía Bắc Quảng Trị.

Đến 16h ngày 29/9, bão số 10 Bualoi trên khu vực Thượng Lào, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau là vùng áp thấp với cường độ dưới cấp 6.

Ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, bão số 10 Bualoi là cơn bão mạnh, di chuyển rất nhanh (khoảng 30-35 km/giờ, gần gấp đôi tốc độ thông thường của các cơn bão trên Biển Đông). Cường độ bão mạnh, càng di chuyển vào gần bờ cường độ bão càng có xu hướng mạnh thêm, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

"Hoàn lưu bão rộng, vành mây phía tây của bão gây mưa sớm. Dù trên biển và cường độ cực đại của bão không mạnh như bão số 9 Ragasa nhưng do không bị suy yếu nhiều nên tác động đến đất liền nước ta sẽ mạnh hơn nhiều so với bão số 9", ông Lâm nói.