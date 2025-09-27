Đóng

Bão số 10 Bualoi giật cấp 15, mưa lớn dồn dập từ đêm nay

(VTC News) -

Bão Bualoi được dự báo sẽ gây ra một đợt mưa lớn dồn dập trên diện rộng, bắt đầu từ đêm nay, các địa phương gấp rút triển khai ứng phó.

Quỳnh Giang
