Bão Ragasa ảnh hưởng đến các tỉnh thành nào?

(VTC News) -

Video: Chuyên gia nhận định các khu vực nằm trong vùng ảnh hưởng của bão số 9 Ragasa.

Lúc 15h hôm nay (24/9), bão số 9 Ragasa cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 470km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất mạnh cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, bão số 9 Ragasa đã gây mưa to và gió rất lớn cho phía Nam Trung Quốc. Trong 24 giờ tới, bão di chuyển tương đối ổn định theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20km/h. Khoảng sáng 25/9, tâm bão sẽ đi vào phía Bắc của vịnh Bắc Bộ.

Ảnh hưởng của bão, trong đêm nay, khu vực biển của vịnh Bắc Bộ gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão có thể mạnh cấp 10-11, giật cấp 13-14.

Với khu vực đất liền, chuyên gia đặc biệt lưu ý tỉnh Quảng Ninh sẽ có gió mạnh dần lên từ ngày mai. Khu vực gió mạnh nhất có thể đạt cấp 8-9, giật cấp 10-11. Sâu trong đất liền hơn như Hải Phòng, Lạng Sơn, phía Đông tỉnh Bắc Ninh có thể có gió mạnh cấp 7-8, vùng đồng bằng Bắc Bộ trong đó có Hà Nội gió cấp 6.

Khu vực ảnh hưởng của bão số 9 trọng tâm là Quảng Ninh - Hải Phòng. (Nguồn: NCHMF)

Từ đêm nay, các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, TP Hải Phòng bắt đầu có mưa. Đối với đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội, từ khoảng trưa mai mưa sẽ tăng dần.

Tổng lượng mưa dự báo trong khoảng 100-250mm, có nơi trên 400mm. Ông Lâm đặc biệt lưu ý khu vực sườn Đông dãy Hoàng Liên Sơn thuộc hai tỉnh Lào Cai, Yên Bái (cũ) sẽ đón mưa to đến rất to.

"Từ đêm nay đến sáng mai (25/9), khu vực ảnh hưởng của bão số 9 trọng tâm là Quảng Ninh - Hải Phòng, trong đó gió mạnh ở ven biển thì Quảng Ninh sẽ là trọng tâm. Mưa lớn trọng tâm là toàn bộ Đông Bắc Bộ, đồng bằng Bắc Bộ và hai tỉnh Lào Cai, Yên bái (cũ).

Với việc di chuyển sát bờ biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), trong 24 giờ tới, cường độ bão có thể giảm nhanh hơn. Dự kiến khi tiếp cận vào khu vực phía Bắc của vịnh Bắc Bộ, cường độ bão còn khoảng cấp 10-11, giật cấp 13-14", ông Lâm nhận định.

So sánh với siêu bão Yagi năm 2024, ông Hoàng Phúc Lâm cho biết, hai cơn bão này có điểm tương đồng là cường độ đều đạt cấp siêu bão, mạnh nhất trên Biển Đông trong những năm gần đây. Khu vực ảnh hưởng trực tiếp cũng là Quảng Ninh - Hải Phòng.

Tuy nhiên, ngoài hai điểm trên còn rất nhiều điểm khác biệt giữa hai cơn bão. Cụ thể về khu vực hình thành, hướng di chuyển, tốc độ di chuyển, thời điểm đạt cường độ mạnh nhất và đặc biệt là các thời điểm tác động. Bão Yagi đổ bộ đất liền hồi đầu tháng 9/2024, còn bão Ragasa là cuối tháng 9/2025.

Cũng theo Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới phía Đông Philippines đã mạnh lên thành bão và có tên quốc tế Bualoi. Đây là cơn bão thứ 20 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương. Dự kiến trong 2 ngày tới, bão nhiều khả năng sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 10.

"Theo các dự báo hiện nay, cường độ cực đại của bão Bualoi có thể không mạnh như bão Ragasa. Mặc dù còn khá xa mới có khả năng ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam, nhưng cũng không loại trừ khả năng tác động của bão lớn, tương đương, thậm chí tác động lớn hơn bão số 9.

Cơn bão này mới hình thành và cường độ đang đạt cấp 8. Thời điểm hiện tại, dự báo của các mô hình cũng như các trung tâm quốc tế đang khá phân tán, không chỉ về quỹ đạo mà cả cường độ, các dự báo rất khác nhau.

Khi bão mạnh hơn và tổ chức mây ổn định hơn, cấu trúc bão hoàn thiện hơn thì các dự báo sẽ có độ tin cậy cao hơn. Trung tâm sẽ tiếp tục giám sát, cập nhật diễn biến của bão trong thời gian tới", Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết.