Đóng

Thủ tướng yêu cầu lường trước kịch bản xấu nhất với bão Ragasa

(VTC News) -

Thủ tướng yêu cầu chủ động ứng phó ở mức cao nhất, lường trước kịch bản xấu nhất của siêu bão số 9 Ragasa.

Trang Anh
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới