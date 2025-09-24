Bão Ragasa vẫn rất mạnh, Biển Đông lại sắp đón thêm bão số 10 Bualoi

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, đêm 23/9, áp thấp nhiệt đới phía Đông Philippines mạnh lên thành bão và có tên quốc tế Bualoi.

Lúc 7h ngày 24/9, tâm bão ở khoảng 9,8°N - 132,4°E. Sức gió mạnh nhất gần tâm cấp 9 (75-88 km/h), giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/h.

Khoảng 7h ngày 25/9, vị trí tâm bão ở 11,3°N - 129,7°E, cường độ cấp 9-10, giật cấp 12.

Đến ngày 26/9, bão Bualoi ở 13,1°N - 124,8°E. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12.

Dự báo khoảng đêm 26/9, bão đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 10 năm 2025.

Ngay sau bão số 9 Ragasa, Biển Đông lại đón bão số 10 Bualoi. (Nguồn: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam)

Lúc 7h ngày 27/9, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão số 10 Bualoi mạnh cấp 11, giật cấp 14.

Trong 72-120 giờ tới, bão số 10 Bualoi tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25 km/h, còn khả năng mạnh thêm.

Tác động của bão số 10 Bualoi, từ tối và đêm 26/9, vùng biển phía Đông Bắc và giữa Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 5-7m, biển động dữ dội. Nguy hiểm đối với tàu thuyền hoạt động tại khu vực Bắc và giữa Biển Đông.

Nhận định về cường độ và quỹ đạo bão số 9 Ragasa đang họat động trên Biển Đông, cơ quan khí tượng cho biết, lúc 10h ngày 24/10, trí tâm bão cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 570km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (167-183km/h), giật trên cấp 17. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20km/h.

Trên đất liền nước ta, ảnh hưởng của cơn bão số 9 Ragasa, từ đêm 24/9 đến hết đêm 25/9, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ trên 250mm. Cảnh báo mưa có cường suất lớn với lượng mưa trên 100mm trong 3 giờ.

Ngày và đêm 26/9, các khu vực này duy trì hình thái thời tiết mưa to đến rất to, lượng mưa 50-100mm, cục bộ trên 150mm. Mưa lớn ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An khả năng kéo dài đến hết đêm 26/9 với tổng lượng mưa từ đêm 24/9 đến hết đêm 26/9 phổ biến 100-250mm, có nơi trên 400mm.

Ngoài ra, ngày và đêm 24/9, Quảng Trị đến TP Đà Nẵng mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 60mm. Chiều tối và đêm cùng ngày, cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, lượng mưa dao động 15-30mm, cục bộ mưa to trên 70mm.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.