Siêu bão Ragasa có thể giảm 4-5 cấp khi vào vịnh Bắc Bộ

Theo Cục Khí tượng thủy văn, đến 13h ngày 23/9, các trung tâm dự báo bão quốc tế và Việt Nam đều thống nhất nhận định siêu bão số 9 Ragasa sẽ đi đến khu vực ven biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), sau đó chuyển hướng Tây, đi qua khu vực phía Bắc của bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), đi dọc ven biển Bắc vịnh Bắc Bộ.

Khoảng trưa đến chiều 25/9, tâm bão sẽ đi vào đất liền nước ta, khu vực khả năng cao chịu ảnh hưởng trực tiếp là các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên.

"Bão số 9 còn duy trì cường độ mạnh cấp 15-16 trong khoảng thời gian từ nay đến sáng 24/9. Từ sáng 24/9, khi di chuyển tới vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), có sự ma sát với địa hình, cộng thêm dòng không khí khô của không khí lạnh từ phía Bắc di chuyển xuống, xâm nhập vào vùng tâm bão, cường độ bão sẽ giảm cấp, từ cấp 16 xuống còn cấp 11-12 khi di chuyển vào vịnh Bắc Bộ. Mức độ giảm cấp cũng phù hợp với các dự báo quốc tế", Cục Khí tượng thuỷ văn thông tin.

Bão số 9 giữ tốc độ gần 20km/h trong nhiều giờ qua. Cường độ bão sẽ suy yếu nhanh từ 7h ngày 24/9. (Nguồn: NCHMF)

Tác động của siêu bão Ragasa, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 10-14, vùng gần tâm siêu bão đi qua cấp 15-17, giật trên cấp 17, sóng biển cao trên 10m, biển động dữ dội.

Từ 24/9, vùng biển phía Đông của vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ) gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9. Từ tối và đêm 24/9, vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 14, sóng biển cao 4-6m, biển động dữ dội.

Ven biển các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng có nước dâng do bão cao 0,5-1m. Nguy cơ cao sạt lở đê, kè biển, phá hủy khu nuôi trồng thủy sản, tàu, thuyền neo đậu ven biển do gió mạnh, nước biển dâng và sóng lớn.

Trên đất liền nước ta, từ sáng 25/9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12. Sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Từ đêm 24/9 đến ngày 26/9, Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ trên 400mm, đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị. Mưa lớn tập trung ở các tỉnh Thái Nguyên, Nam Tuyên Quang, Lào Cai, Phú Thọ, vùng đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa.

"Phân bố mưa theo thời gian không đồng đều. Ngày 25/9, mưa tập trung tại Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên. Ngày 26-27/9, mưa xảy ra ở Phú Thọ, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa", Cục Khí tượng thuỷ văn nhận định.

Ngoài ra, trên các sông ở Bắc Bộ, từ Thanh Hóa, Nghệ An xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ trên sông Thao, sông Lô, thượng lưu sông Thái Bình, sông Hoàng Long lên mức báo động (BĐ)1-BĐ2 và trên BĐ2; hạ lưu sông Hồng, Thái Bình còn dưới BĐ1; trên các sông nhỏ ở Bắc Bộ lên mức BĐ2-BĐ3.

Tại Thanh Hoá, đỉnh lũ trên sông Bưởi, thượng lưu sông Mã, sông Chu lên mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2, hạ lưu sông Mã lên mức BĐ1. Tại Nghệ An, thượng lưu sông Cả lên mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2, hạ lưu sông Cả lên mức BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt vùng trũng thấp ven sông, đô thị, khu vực tập trung dân cư; lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc tại vùng núi các tỉnh, thành ở Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Nghệ An.

Mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn là mối nguy đặc biệt về lũ quét, sạt lở đất, tập trung tại vùng núi, trung du của Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trong khoảng thời gian từ 25 đến 27/9.