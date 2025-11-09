Bão Fung-Wong mạnh lên đầu cấp siêu bão, liên tục đổi hướng khi vào Biển Đông

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, lúc 13h hôm nay 9/11, vị trí tâm bão Fung - Wong trên vùng biển phía Đông đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15-16 (167-201km/giờ), giật trên cấp 17, di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h.

Dự báo sáng 10/11, bão đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 14 trong năm 2025 hoạt độngtrene khu vực biển này.

Khoảng 13h cùng ngày, vị trí tâm bão số 14 Fung - Wong trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, suy yếu dần. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão giảm về còn cấp 13, giật cấp 16.

Bản đồ quỹ đạo đường đi và cường độ bão Fung - Wong. (Nguồn: NCHMF)

Đến 13h ngày 11/11, vị trí tâm bão số 14 trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, đổi hướng Bắc Tây Bắc, di chuyển chậm với tốc độ 10-15 km/h. Bão duy trì cường độ cấp 13, giật cấp 16.

Lúc 13h ngày 12/11, bão số 14 Fung - Wong trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, đổi hướng Bắc Đông Bắc, tốc độ 10-15 km/h và suy yếu thêm. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão đổi hướng, di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Tác động của bão Fung - Wong, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 4-6m, sau tăng lên 6-8m, vùng gần tâm bão 8-10m, biển động dữ dội.

Hiện tại khu vực ven biển Bắc Bộ mực nước triều đang ở mức cao. Trong 24 giờ qua, đỉnh triều cao nhất tại trạm Hòn Dáu (TP. Hải Phòng) đạt 4,05m lúc 06h30 ngày 09/11.

Ngoài ra, cơ quan khí tượng cũng phát đi bản tin cảnh báo triều cường ở ven biển Bắc Bộ và ven biển phía Đông của Nam Bộ.

Dự báo trong 24-72 giờ tới, mực nước tại ven biển Bắc Bộ ở mức cao và có xu thế giảm chậm. Dự báo mực nước cao nhất tại Hòn Dáu có thể đạt 4,05m.

Đây là kỳ triều cường ở mức cao, các khu vực trũng, thấp ở ven biển, ven sông, vùng ngoài đê bao khả năng ngập úng trong khoảng 5-7 giờ hàng ngày. Triều cường cao sẽ làm chậm quá trình thoát lũ trên hệ thống sông ở khu vực. Vào chiều tối và đêm, cần đề phòng dòng chảy mạnh hướng xa bờ khi triều rút, nguy hiểm cho hoạt động hàng hải và du lịch biển, nhất là tại các cảng ra vào, các bãi tắm.

Tại Nam Bộ, trong 24 giờ qua, mực nước cao nhất ngày tại trạm Vũng Tàu đang xu hướng giảm. Đỉnh triều tại trạm Vũng Tàu đạt 4,09m lúc 2h ngày 9/11.

Ngày 10-11/11, mực nước cao nhất ngày tại ven biển phía Đông của Nam Bộ xu hướng giảm chậm, đỉnh triều cao nhất ngày tại trạm Vũng Tàu có khả năng đạt 3,95 - 4m.