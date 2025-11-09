Đường sắt tan hoang sau bão Kalmaegi: Công nhân làm ngày đêm để sớm thông tuyến

Khắc phục sạt lở trên tuyến đường sắt Bắc Nam đoạn qua Gia Lai - Đắk Lắk.
Sáng 9/11, đại diện Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn cho biết, ngành Đường sắt đang huy động hàng trăm nhân lực và thiết bị khắc phục sự cố sạt lở tuyến Bắc - Nam đoạn qua Tuy Hòa (Đắk Lắk), Diêu Trì (Gia Lai)
"Chúng tôi chưa xác định được thời gian cụ thể, nhưng ngành Đường sắt đang nỗ lực để thông tuyến đường sắt sạt lở vào đêm nay, 9/11", đại diện Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn cho hay.
Đêm 6/11, do sự tàn phá nặng nề của bão số 13 (Kalmaegi), đường sắt đoạn qua Tuy Hòa - Diêu Trì Diêu Trì bị hư hỏng nặng, các chuyến tàu qua khu vực này phải tạm huỷ.
Theo ghi nhận sơ bộ của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, có nhiều điểm trên tuyến đường sắt Bắc Nam bị phá vỡ kết cấu hạ tầng.
Trong đó, đoạn qua Tuy Hòa (Đắk Lắk), Diêu Trì (Gia Lai) gặp sự cố nghiêm trọng nhất với chiều dài khoảng 100m, chiều sâu trung bình khoảng từ 9m.
Đoạn đường sắt bị trôi nền đá, cây đổ nằm chắn ngang, cột tín hiệu gãy, mất điện lưới quốc gia dẫn đến mất liên lạc điều độ, nhiều thiết bị thông tin tín hiệu tê liệt do ngập nước…
Phần nền sạt toàn bộ khiến đường ray không có điểm tựa, võng xuống.
Ngay tối 6/11, ngành Đường sắt đã phát đi thông báo ngừng chạy tàu SE5/SE6 xuất phát từ ga Hà Nội/Sài Gòn và SE21/SE22 xuất phát từ ga Đà Nẵng/Sài Gòn ngày 7/11. Hành khách có vé các tàu ngừng chạy làm thủ tục trả vé không mất phí tại nhà ga đường sắt, thời gian trả vé không quá 30 ngày, tính từ ngày đi tàu ghi trên vé.
Ngành Đường sắt tổ chức chuyển tải khoảng 1.500 hành khách trên các chuyến tàu đi qua khu vực. Hành khách trong khu vực bị ảnh hưởng của cơn bão số 13 có thể trả vé không mất phí.
Sáng nay, hàng trăm công nhân, kỹ sư cùng nhiều trang thiết bị vẫn đang chia thành nhiều ca làm việc 24/24h khắc phục hậu quả vụ sạt lở.
Ngành Đường sắt đặt mục tiêu hoàn thành cầu tạm và thông tuyến trong đêm nay, đảm bảo tàu qua điểm sạt lở với tốc độ 5km/h.