Đường sắt tan hoang sau bão Kalmaegi: Công nhân làm ngày đêm để sớm thông tuyến

Ngay tối 6/11, ngành Đường sắt đã phát đi thông báo ngừng chạy tàu SE5/SE6 xuất phát từ ga Hà Nội/Sài Gòn và SE21/SE22 xuất phát từ ga Đà Nẵng/Sài Gòn ngày 7/11. Hành khách có vé các tàu ngừng chạy làm thủ tục trả vé không mất phí tại nhà ga đường sắt, thời gian trả vé không quá 30 ngày, tính từ ngày đi tàu ghi trên vé.