Bão Fung-Wong mạnh lên cấp siêu bão, Philippines cảnh báo sóng cao 5 mét

(VTC News) -

Cơ quan khí tượng Philippines (PAGASA) ngày 8/11 cảnh báo bão Fung-Wong (tên địa phương là Uwan), đang tăng cường nhanh trên vùng biển phía Đông và có thể đạt cấp siêu bão trước khi đổ bộ vào tối Chủ nhật (9/11).

Theo dữ liệu vệ tinh của Trung tâm Khí tượng và Khí quyển Hợp tác (CIRA), bão Fung-Wong có vòng hoàn lưu rộng tới 1.500 km, gần như bao trùm toàn bộ lãnh thổ Philippines.

Sáng 8/11, tâm bão được xác định trên vùng biển phía đông đảo Luzon với sức gió duy trì 140 km/h, giật 170 km/h. PAGASA dự báo cường độ có thể tăng lên 185 km/h khi áp sát đất liền, đủ sức gây thiệt hại lớn cho nhà cửa và cơ sở hạ tầng yếu.

“Cơn bão này có thể bao trùm gần như toàn bộ đất nước”, chuyên gia dự báo Benison Estareja của PAGASA nói.

PAGASA cho biết lượng mưa có thể lên tới 200 mm ở các tỉnh phía Đông, đặc biệt tại khu vực Bicol và Samar. Ở miền Bắc và Trung Luzon, bao gồm cả thủ đô Manila, mưa có thể dao động từ 100 - 200 mm.

Ảnh mây vệ tinh cho thấy bão Fung-Wong đã mạnh thành siêu bão trên vùng biển Philippines vào ngày 7/11. (Ảnh: CSU/CIRA & JMA/JAXA/Handout qua Reuters)

Cơ quan khí tượng kêu gọi người dân ven biển và vùng trũng thấp khẩn trương sơ tán lên cao, đồng thời ngừng toàn bộ hoạt động hàng hải. Các hãng hàng không, trong đó có Philippine Airlines, đã hủy một số chuyến bay.

Một số địa phương ven biển quyết định cho học sinh nghỉ học đầu tuần tới để đảm bảo an toàn. Các lực lượng ứng phó khẩn cấp được huy động sẵn sàng di dời dân và cứu hộ khi cần thiết.

“Chúng tôi đang sẵn sàng đưa người dân đến nơi an toàn. Đây có thể là một cơn bão rất, rất lớn”, ông Richard Gordon, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Hội Chữ thập đỏ Philippines, nói với Channel News Asia ngày 7/11.

Các trung tâm sơ tán đã được dựng lên, trong khi lực lượng cứu hộ được huy động chuẩn bị đối phó với đợt mưa bão mới. Ông Gordon cho biết tổ chức của ông “đang liên lạc với tất cả các chi nhánh để bảo đảm sẵn sàng hỗ trợ sơ tán và tiếp tế”.

Đang ngổn ngang sau bão Kalmaegi, lại đối mặt cơn bão mới

Cảnh báo về bão Fung-Wong được đưa ra chỉ ít ngày sau khi bão Kalmaegi tàn phá miền Trung Philippines, khiến ít nhất 204 người thiệt mạng tại nước này. Đây là thảm hoạ thiên nhiên nghiêm trọng nhất tại nước này trong năm nay.

Kalmaegi đã càn quét qua các khu dân cư ven biển, làm sập nhà, cuốn trôi tài sản và khiến hàng trăm nghìn người phải sơ tán. Hàng triệu hộ dân bị mất điện, nhiều khu vực vẫn đang ngập sâu trong nước.

Hậu quả bão Kalmaegi ở thành phố Talisay, tỉnh Cebu, Philippines, ngày 6/11/2025. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Ferdinand Marcos Jr đã ban bố tình trạng thảm hoạ quốc gia ngày 6/11, đặt tất cả các cơ quan y tế và cứu hộ trong tình trạng “code blue” - mức báo động cao nhất.

Ông Marcos đã đến Cebu ngày 7/11 để thị sát thiệt hại và chỉ đạo công tác khắc phục.

Tại thành phố Talisay, tỉnh Cebu, người dân vẫn đang thu dọn đống đổ nát nơi từng là khu dân cư ven sông. “Phần lớn các nạn nhân tử vong là do đuối nước”, ông Bernardo Rafaelito Alejandro IV, Phó giám đốc Cơ quan Phòng vệ Dân sự Philippines, cho biết.

Theo ông, tình trạng kênh mương tắc nghẽn và tâm lý chủ quan trước cảnh báo đã khiến hậu quả nghiêm trọng hơn.

Các nhà khoa học nhận định chuỗi bão dồn dập trong thời gian ngắn phản ánh tác động ngày càng rõ của biến đổi khí hậu. Đại dương ấm lên liên tục trong 8 năm qua đã cung cấp thêm "năng lượng" cho bão, khiến chúng hình thành nhanh, mạnh hơn và gây mưa cực đoan hơn.

Sau khi đi qua Philippines, bão Fung-Wong được dự báo sẽ tiến vào Biển Đông vào khoảng ngày 10 - 11/11.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết khả năng bão đổ bộ trực tiếp vào Việt Nam là thấp, nhưng vùng biển phía Đông Bắc nước ta vẫn có thể chịu ảnh hưởng mưa to, gió mạnh và sóng lớn.