Philippines sơ tán 26.000 người tránh bão Fengshen

(VTC News) -

Theo Cơ quan Khí tượng Philippines, bão Fengshen dự kiến đổ bộ vào đảo Catanduanes, nơi có khoảng 270.000 dân, vào tối nay 18/10 với sức gió giật tới 90 km/giờ. Sau đó, bão có khả năng tiến vào đảo chính Luzon vào sáng 19/10. Cơ quan này cảnh báo bão Fengshen có thể gây mưa lớn và làm dâng sóng cao 1–2 mét, dẫn đến nguy cơ ngập lụt ven biển ở mức “nhẹ đến trung bình”.

Trước diễn biến phức tạp của bão, chính quyền địa phương tổ chức sơ tán gần 17.000 người dân ở tỉnh Albay và hơn 9.000 người trên đảo Catanduanes đến các khu vực an toàn. Việc sơ tán được triển khai thường xuyên ở vùng này, vốn là nơi đầu tiên hứng chịu các cơn bão hình thành trên Tây Thái Bình Dương.

Tinh trạng ngập úng do ảnh hưởng của bão nhiệt đới Bualoi gây ra, tại xã Dela Paz, thành phố Binan, tỉnh Laguna, Philippines, ngày 26/9/2025. (Ảnh: Reuters)

Chính quyền tỉnh Catanduanes yêu cầu các địa phương kích hoạt kế hoạch ứng phó khẩn cấp và di dời người dân khỏi các khu vực có nguy cơ cao, bao gồm ven biển, vùng trũng và sườn núi dễ sạt lở. “Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với lực lượng cứu hộ để bảo đảm an toàn cho người dân”, ông Gerry Rubio, một quan chức cứu hộ địa phương, nói với AFP.

Mỗi năm, Philippines hứng chịu khoảng 20 cơn bão và áp thấp nhiệt đới. Các nhà khoa học cảnh báo, biến đổi khí hậu do con người gây ra đang khiến bão ngày càng trở nên mạnh hơn và khó dự đoán hơn.

Bão Fengshen xuất hiện khi Philippines vẫn đang khắc phục hậu quả sau loạt trận động đất mạnh trong ba tuần qua, khiến ít nhất 87 người thiệt mạng.