Bão Fung-Wong mạnh cấp siêu bão trước khi vào Biển Đông

(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, một cơn bão mạnh đang hoạt động trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines, tên quốc tế là Fung-Wong.

Lúc 13h, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,8 độ Vĩ Bắc; 130,6 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149km/giờ), giật cấp 16, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 30km/h.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của bão Fung Wong. (Nguồn: NCHMF)

Dự báo lúc 13h ngày 9/11, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30km, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 280km về phía Đông Đông Nam, khả năng mạnh thêm, cường độ đạt cấp siêu bão 16, giật trên cấp 17.

Khoảng 13h ngày 10/11, bão trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25 km/h và giảm cấp. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 16.

Lúc 13h ngày 11/11, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, đổi hướng Bắc Tây Bắc, di chuyển chậm với tốc độ 10-15 km/h. Bão duy trì cường độ cấp 13, giật cấp 16.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão đổi hướng Bắc, sau đó là Đông Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, sau tăng lên 20-25km và cường độ có xu hướng giảm dần.

Tác động của bão, từ đêm 8/11, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-12, giật cấp 14-15, sóng biển cao 3,0-5,0m, sau tăng lên 6-8m, biển động dữ dội.

Trong khoảng ngày 10-12/11, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông khả năng chịu tác động của gió bão mạnh cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 8-10m, biển động dữ dội.

Toàn bộ thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.