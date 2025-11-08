Đóng

Bão Phượng Hoàng có thể đạt cấp siêu bão, hướng về Biển Đông

(VTC News) -

Bão Phượng Hoàng nhanh chóng mạnh lên ngoài khơi Philippines, với dự báo đổ bộ vào đảo Luzon trong vài ngày tới trước khi di chuyển vào khu vực Bắc Biển Đông.

Nguyễn Ngọc
