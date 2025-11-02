Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 vòng 10

Arsenal tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh sau vòng 10 khi giành chiến thắng 2-0 trên sân của Burnley. Man Utd không thể có trận thắng thứ tư liên tiếp. "Quỷ đỏ" vất vả cầm hòa Nottingham Forest với tỷ số 2-2.
|XH
|Đội
|Trận
|Bàn thắng/
bàn thua
|Điểm
|1
|Arsenal
|10
|18/3
|25
|2
|Bournemouth
|9
|16/11
|18
|3
|Liverpool
|10
|18/14
|18
|4
|Sunderland
|9
|11/7
|17
|5
|Tottenham
|10
|17/8
|17
|6
|Chelsea
|10
|18/11
|17
|7
|Man Utd
|10
|17/16
|17
|8
|Crystal Palace
|10
|14/9
|16
|9
|Man City
|9
|17/7
|16
|10
|Brighton
|10
|17/15
|15
|11
|Aston Villa
|10
|9/10
|15
|12
|Brentford
|10
|14/16
|13
|13
|Newcastle United
|9
|9/8
|12
|14
|Fulham
|10
|12/14
|11
|15
|Everton
|9
|9/12
|11
|16
|Leeds United
|10
|9/17
|11
|17
|Burnley
|10
|12/19
|10
|18
|Nottingham Forest
|10
|7/19
|6
|19
|West Ham
|9
|7/20
|4
|20
|Wolves
|10
|7/22
|2
Lịch thi đấu, kết quả vòng 10 giải Ngoại Hạng Anh
|Ngày
|Giờ
|Trận đấu
|1/11
|22h
|Nottingham Forest 2-2 Man Utd
|21h
|Burnley 0-2 Arsenal
|21h
|Crystal Palace 2-0 Brentford
|22h
|Fulham 3-0 Wolves
|22h
|Brighton 3-0 Leeds United
|2/11
|0h30
|Tottenham 0-1 Chelsea
|3h
|Liverpool 2-0 Aston Villa
|21h
|West Ham vs Newcastle
|23h30
|Man City vs Bournemouth
|4/11
|3h
|Sunderland vs Everton
Thể thức giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026
Giải Ngoại Hạng Anh có 20 đội bóng thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng được ưu tiên là hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng.
Top 4 đội trên bảng xếp hạng chung cuộc của giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 giành quyền tham dự UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) mùa giải sau. Đội đứng thứ 5 tham dự Europa League.
Kết thúc mùa giải, 3 đội đứng cuối phải xuống hạng, đổi chỗ cho 3 câu lạc bộ từ EFL Championship lên hạng.