Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 vòng 10

Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 mới nhất (vòng 10), chi tiết thông tin kết quả thi đấu và vị trí của Man Utd, Man City, Liverpool, Arsenal, Chelsea.

Arsenal tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh sau vòng 10 khi giành chiến thắng 2-0 trên sân của Burnley. Man Utd không thể có trận thắng thứ tư liên tiếp. "Quỷ đỏ" vất vả cầm hòa Nottingham Forest với tỷ số 2-2.

Man Utd hòa Nottingham Forest.

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh (vòng 10)

XH Đội Trận Bàn thắng/
bàn thua		 Điểm
1 Arsenal 10 18/3 25
2 Bournemouth 9 16/11 18
3 Liverpool 10 18/14 18
4 Sunderland 9 11/7 17
5 Tottenham 10 17/8 17
6 Chelsea 10 18/11 17
7 Man Utd 10 17/16 17
8 Crystal Palace 10 14/9 16
9 Man City 9 17/7 16
10 Brighton 10 17/15 15
11 Aston Villa 10 9/10 15
12 Brentford 10 14/16 13
13 Newcastle United 9 9/8 12
14 Fulham 10 12/14 11
15 Everton 9 9/12 11
16 Leeds United 10 9/17 11
17 Burnley 10 12/19 10
18 Nottingham Forest 10 7/19 6
19 West Ham 9 7/20 4
20 Wolves 10 7/22 2

Lịch thi đấu, kết quả vòng 10 giải Ngoại Hạng Anh

Ngày Giờ Trận đấu
1/11 22h Nottingham Forest 2-2 Man Utd
  21h Burnley 0-2 Arsenal
  21h Crystal Palace 2-0 Brentford
  22h Fulham 3-0 Wolves
  22h Brighton 3-0 Leeds United
2/11 0h30 Tottenham 0-1 Chelsea
  3h Liverpool 2-0 Aston Villa
  21h West Ham vs Newcastle
  23h30 Man City vs Bournemouth
4/11 3h Sunderland vs Everton

Thể thức giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026

Giải Ngoại Hạng Anh có 20 đội bóng thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng được ưu tiên là hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng.

Top 4 đội trên bảng xếp hạng chung cuộc của giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 giành quyền tham dự UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) mùa giải sau. Đội đứng thứ 5 tham dự Europa League.

Kết thúc mùa giải, 3 đội đứng cuối phải xuống hạng, đổi chỗ cho 3 câu lạc bộ từ EFL Championship lên hạng.

Tiểu Minh
