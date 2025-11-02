Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 vòng 10

(VTC News) -

Arsenal tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh sau vòng 10 khi giành chiến thắng 2-0 trên sân của Burnley. Man Utd không thể có trận thắng thứ tư liên tiếp. "Quỷ đỏ" vất vả cầm hòa Nottingham Forest với tỷ số 2-2.

Man Utd hòa Nottingham Forest.

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh (vòng 10)

XH Đội Trận Bàn thắng/

bàn thua Điểm 1 Arsenal 10 18/3 25 2 Bournemouth 9 16/11 18 3 Liverpool 10 18/14 18 4 Sunderland 9 11/7 17 5 Tottenham 10 17/8 17 6 Chelsea 10 18/11 17 7 Man Utd 10 17/16 17 8 Crystal Palace 10 14/9 16 9 Man City 9 17/7 16 10 Brighton 10 17/15 15 11 Aston Villa 10 9/10 15 12 Brentford 10 14/16 13 13 Newcastle United 9 9/8 12 14 Fulham 10 12/14 11 15 Everton 9 9/12 11 16 Leeds United 10 9/17 11 17 Burnley 10 12/19 10 18 Nottingham Forest 10 7/19 6 19 West Ham 9 7/20 4 20 Wolves 10 7/22 2

Lịch thi đấu, kết quả vòng 10 giải Ngoại Hạng Anh

Ngày Giờ Trận đấu 1/11 22h Nottingham Forest 2-2 Man Utd 21h Burnley 0-2 Arsenal 21h Crystal Palace 2-0 Brentford 22h Fulham 3-0 Wolves 22h Brighton 3-0 Leeds United 2/11 0h30 Tottenham 0-1 Chelsea 3h Liverpool 2-0 Aston Villa 21h West Ham vs Newcastle 23h30 Man City vs Bournemouth 4/11 3h Sunderland vs Everton

Thể thức giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026

Giải Ngoại Hạng Anh có 20 đội bóng thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng được ưu tiên là hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng.

Top 4 đội trên bảng xếp hạng chung cuộc của giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 giành quyền tham dự UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) mùa giải sau. Đội đứng thứ 5 tham dự Europa League.

Kết thúc mùa giải, 3 đội đứng cuối phải xuống hạng, đổi chỗ cho 3 câu lạc bộ từ EFL Championship lên hạng.