MU giờ là để thưởng thức

Ruben Amorim đến Old Trafford vào ngày 1/11/2024, mang theo triết lý 3-4-2-1 khác biệt và nụ cười của một người biết mình sắp bước vào bão. Một năm trôi qua, nụ cười ấy vẫn ở đó. Không phải vì mọi chuyện suôn sẻ, mà vì ông chọn sống nhẹ giữa áp lực nặng nề nhất thế giới bóng đá.

MU từng bước hồi sinh.

Amorim thay đổi MU thế nào?

Từ những ngày đầu, người hâm mộ Manchester United nghi ngờ. Đội bóng thua liểng xiểng, hệ thống chiến thuật lạ lẫm, cầu thủ bỡ ngỡ. Nhiều người cho rằng Amorim chỉ giỏi nói, không biết làm. Nhưng khi ông nói “Cơn bão sẽ đến”, đó không phải là lời than vãn. Đó là sự chuẩn bị. Ông biết giông tố là phần không thể thiếu của quá trình thay đổi. Và giờ, sau một năm, bầu trời trên Old Trafford đã khác.

Amorim không phải mẫu HLV khắc khổ, nghiêm nghị kiểu Sir Alex Ferguson. Ông thích cười, kể cả khi thua. Khi báo động điện thoại vang giữa buổi họp báo ở Kuala Lumpur (Malaysia) trước trận giao hữu hồi tháng 5, ông bật cười.

Khi được hỏi liệu Giáo hoàng có thể khiến bản thân đổi sơ đồ, ông cũng cười. Thậm chí trong giai đoạn tồi tệ nhất tháng 12 năm ngoái, ông vẫn mỉm cười nói: “Cơn bão sẽ đến". Nụ cười đó không giả tạo, nó là cách ông sống sót giữa khủng hoảng.

Amorim hiểu giá trị của con người hơn cả chiến thuật. Ông không dựng bức tường giữa mình và cầu thủ. Ông tham dự tiệc sinh nhật Patrick Dorgu, ký hàng trăm chữ ký dưới mưa, yêu cầu cầu thủ chào CĐV khi tới sân. Ở Old Trafford, những cái bắt tay và nụ cười của Amorim đã thay đổi không khí u ám tồn tại từ nhiều năm sau thời Ole Gunnar Solskjaer.

Ruben Amorim đang từng bước hồi sinh MU.

Cách Amorim sống cũng là cách ông huấn luyện. Tỉ mỉ, rõ ràng, không màu mè. Trong buổi tập đầu tiên, Amorim dừng lại để chỉnh Kobbie Mainoo từng sải chân, từng góc mở người. Ông tạo tình huống giả lập để cầu thủ hiểu vị trí và chuyển động trong sơ đồ của mình. Mọi thứ được ông chuẩn bị từng chi tiết, và dần dần, Manchester United bắt đầu hiểu ông muốn gì.

Mọi thứ đã khác

Một năm trước, Amorim phải đối mặt với những con số khắc nghiệt: 21 trận thua, chỉ hơn Tottenham trong bảng xếp hạng các đội trụ hạng. Nhưng từ tháng 10 trở lại đây, mọi thứ thay đổi. Ba chiến thắng liên tiếp đưa CLB vươn lên nhóm đầu. Lần đầu tiên sau bốn năm, họ có thể tạm xếp thứ hai ở Premier League, dù chỉ trong vài giờ. Với người hâm mộ, đó là dấu hiệu của sự sống. Với Amorim, đó là kết quả của lòng kiên nhẫn.

Amorim không nói về chức vô địch, cũng không tô vẽ tương lai màu hồng. “Mọi thứ có thể thay đổi”, Amorim nói, “nhưng tôi không thay đổi cách sống của mình”. Câu nói giản dị, nhưng phản ánh bản lĩnh của một HLV đã từng ngồi trước bảng tính Excel cùng vợ, tính xem có đủ tiền nuôi con sau khi chấn thương buộc ông giải nghệ. Người từng sống qua giai đoạn ấy, không sợ bất kỳ thất bại nào nữa.

Amorim không chỉ xây dựng đội bóng, ông đang xây dựng lại văn hóa Manchester United – một giá trị đã mất từ sau khi Sir Alex ra đi. Amorim không cần quyền lực để được tôn trọng. Ông dùng sự tử tế và trách nhiệm để tạo niềm tin. Khi thua, Amorim cùng cầu thủ tiến về phía khán đài. Khi thắng, ông rút lui để học trò tận hưởng niềm vui. “Rất nhân hậu, rất chân thành”, một người trong CLB nói về ông.

Những ngày đầu tiên, Ruben Amorim đối mặt với rất nhiều khó khăn.

Người ta từng chê Amorim chỉ biết diễn trong họp báo. Nhưng thật ra, ông ghét phần đó nhất. Amorim không chuẩn bị bài, không viết sẵn lời. Mọi phát ngôn đều là phản xạ thật. Trên sân tập, ông nghiêm nghị đến mức lạnh lùng, nhưng ngoài sân, ông là người đầu tiên cười, đầu tiên bắt tay. Tính cách đối lập ấy tạo nên một con người phức tạp nhưng thật.

Những thất bại như trước Grimsby hay Brentford vẫn xảy ra, nhưng chúng chỉ còn là ngoại lệ. Với lịch thi đấu giãn hơn, các buổi tập của Amorim phát huy hiệu quả. Cầu thủ hiểu vai trò, hệ thống hoạt động trơn tru hơn, và quan trọng nhất, tinh thần không còn vỡ vụn.

Sir Jim Ratcliffe từng nói, ông cần ba năm để tái thiết Manchester United. Nếu đó là mốc thời gian, thì Amorim đang đi đúng hướng. Sau một năm, ông vượt qua điều khó nhất: không mất niềm tin vào chính mình.

“Có lúc tôi tự hỏi, có lẽ nơi này không dành cho mình”, Amorim chia sẻ. “Nhưng hôm nay, tôi biết chắc, đó là quyết định đúng nhất trong đời. Tôi muốn ở lại đây”.

Một năm trôi qua, Amorim không biến Manchester United thành đội mạnh nhất, nhưng ông trả lại cho họ thứ quan trọng hơn: hy vọng. Và ở Old Trafford, sau quá nhiều đêm tối, hy vọng chính là điều quý giá nhất.

Với Manchester, giờ là lúc để thuởng thức họ!