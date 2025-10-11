Cựu sao Liverpool huấn luyện 2 ngày, Hà Nội FC thắng CLB Công an Hà Nội 6-1

(VTC News) -

Tối 11/10, Hà Nội FC có trận đấu đầu tiên dưới thời huấn luyện viên Harry Kewell. Đội bóng Thủ đô đá giao hữu với câu lạc bộ Công an Hà Nội. Sau 2 ngày kể từ khi cựu sao Liverpool nhậm chức, ông giúp Hà Nội FC giành chiến thắng với tỉ số 6-1 trước đối thủ cùng thành phố.

Trận này, cả hai đội bóng đều vắng nhiều trụ cột do bận tập trung đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam. Tuy nhiên, Hà Nội FC vẫn có một số cầu thủ giàu kinh nghiệm như Văn Quyết, Hùng Dũng, Đậu Văn Toàn,... Trong khi đó, CLB Công an Hà Nội sử dụng một số ngoại binh kết hợp cùng các cầu thủ dự bị và những người trở lại sau chấn thương.

Hà Nội FC thắng đậm CLB Công an Hà Nội.

Đáng chú ý, Đoàn Văn Hậu có màn tái xuất sau 2 năm vắng bóng. Nhiều đồng đội ngạc nhiên khi chứng kiến thể trạng của hậu vệ sinh năm 1999. Họ cho rằng anh có bước hồi phục tốt nhưng vẫn cần cẩn trọng sau quãng thời gian dài vắng mặt.

Với HLV Harry Kewell, chiến thắng trong trận giao hữu phần nào giúp ông tự tin hơn sau ngày nhận chức. Nhà cầm quân người Australia gặp rất nhiều áp lực khi Hà Nội FC ở giai đoạn sa sút trong hơn 2 năm qua.

Cách đây ít ngày, Hà Nội FC gây bất ngờ lớn khi bổ nhiệm ông Harry Kewell - huyền thoại bóng đá Australia vào vị trí thuyền trưởng đội bóng. Nhà cầm quân này có kinh nghiệm dẫn dắt một số đội bóng tại Anh như Crawley Town, Notts County, Oldham Athletic và gần nhất là Yokohama F.Marinos (Nhật Bản).

Huấn luyện viên Harry Kewell sinh năm 1978, từng có sự nghiệp cầu thủ lừng lẫy khi khoác áo Leeds United và Liverpool, vô địch UEFA Champions League 2004-2005 và FA Cup 2005-2006. Ở cấp đội tuyển, ông có 56 lần ra sân cho đội tuyển Australia, ghi 17 bàn thắng và tham dự 2 kì World Cup (2006, 2010).

Trận đấu chính thức đầu tiên của ông Kewell với tư cách huấn luyện viên trưởng Hà Nội FC là cuộc đọ sức với Ninh Bình tại V.League.