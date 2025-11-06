Xe tay ga Vision của Honda trong tháng 11 này tiếp tục bán ra thị trường với 5 phiên bản: Thể thao, cao cấp, tiêu chuẩn, cổ điển và đặc biệt. Đi cùng các phiên bản có 8 tùy chọn màu sắc khác nhau: Trắng đen, xanh đen, đỏ đen, đen, nâu đen, xám đen, vàng đen bạc và xanh đen bạc.

So với tháng trước, mức giá niêm yết của xe máy Honda Vision trong tháng 11/2025 vẫn ổn định, cụ thể: Phiên bản tiêu chuẩn đang có mức giá 31.310.182 đồng, phiên bản cao cấp đang có mức giá 32.979.273 đồng, phiên bản đặc biệt đang có mức giá 34.353.818 đồng, phiên bản thể thao đang có mức giá 36.612.000 đồng và phiên bản cổ điển đang có mức giá 36.612.000 đồng.

Honda Vision phiên bản cao cấp. (Ảnh: Honda)

Vision là mẫu xe tay ga phổ thông được nhiều khách hàng Việt yêu thích nhờ có lối thiết kế nhỏ gọn, trẻ trung với đa dạng các tuỳ chọn màu sắc và có giá thành rẻ phù hợp với mọi người dùng. Hơn nữa, xe Honda Vision còn mang tính tiện lợi cao, giúp di chuyển dễ dàng đến bất kì đâu và còn được trang bị khối động cơ esP+ mạnh mẽ, êm ái đặc biệt là khả năng tiết kiệm xăng.

Tại các đại lý, giá xe máy Vision trong tháng 11 này cũng không có sự biến động mới nào. So với mức giá đề xuất của hãng, giá thực tế cao hơn khoảng 4.220.727 - 5.689.818 đồng, mức giá chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với xe Vision bản tiêu chuẩn.

Bảng giá xe máy Vision mới nhất tháng 11/2025 (Nguồn: Honda)

Bảng giá xe máy Vision mới nhất tháng 11/2025 (ĐVT: đồng) Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Phiên bản tiêu chuẩn Trắng đen 31.310.182 37.000.000 5.689.818 Phiên bản cao cấp Xanh đen 32.979.273 37.200.000 4.220.727 Đỏ đen 32.979.273 37.200.000 4.220.727 Phiên bản đặc biệt Nâu đen 34.353.818 39.500.000 5.146.182 Phiên bản thể thao Đen 36.612.000 40.500.000 3.888.000 Xám đen 36.612.000 40.500.000 3.888.000 Phiên bản cổ điển Vàng đen bạc 36.612.000 41.500.000 4.888.000 Xanh đen bạc 36.612.000 41.500.000 4.888.000

Lưu ý: Giá xe chỉ mang tính tham khảo, đã bao gồm phí trước bạ, phí VAT, phí cấp biển số xe và phí bảo hiểm. Đặc biệt, giá xe máy có thể được thay đổi tùy vào thời điểm của đại lý Honda và các khu vực bán xe.