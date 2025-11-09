Hiện xe tay ga SH Mode trong tháng 11/2025 vẫn bán ra thị trường với 4 phiên bản: Tiêu chuẩn, thể thao, cao cấp, đặc biệt. Kèm theo đó có 8 tùy chọn màu sắc khác nhau như: Đỏ, trắng, đen, xanh, xám đen, đỏ đen, xanh đen và bạc đen.

Giá niêm yết của xe Honda SH Mode trong tháng 11 này không có sự điều chỉnh nào so với tháng 10/2025, cụ thể: Phiên bản tiêu chuẩn đang có mức giá 57.132.000 đồng, phiên bản cao cấp đang có mức giá 62.139.273 đồng, phiên bản đặc biệt đang có mức giá 63.317.455 đồng và phiên bản thể thao đang có mức giá 63.808.363 đồng.

Honda SH Mode phiên bản cao cấp. (Ảnh: Honda)

SH Mode là mẫu xe ga cao cấp, hướng đến người dùng nữ giới. Xe có kiểu dáng nhỏ gọn đặc trưng hình chữ S với những đường nét thiết kế mềm mại, bo tròn, tạo nên vẻ ngoài thanh lịch, quyến rũ và sở hữu khối động cơ thế hệ mới eSP+ 4 van mạnh mẽ.

Không dừng lại ở đó, xe Honda SH Mode còn được trang bị loạt tính năng, công nghệ hiện đại như hệ thống phun xăng điện tử, tích hợp khóa thông minh, hệ thống kiểm soát hơi xăng EVAPO, cốp xe rộng rãi…

Theo ghi nhận, giá xe máy SH Mode tại các đại lý trong tháng 11/2025 tiếp tục ổn định. So với giá đề xuất, giá thực tế cao hơn khoảng 7.168.000 - 8.591.637 đồng, giá bán chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với phiên bản thể thao.

Bảng giá xe máy SH Mode mới nhất tháng 11/2025. (Nguồn: Honda)

Bảng giá xe SH Mode mới nhất tháng 11/2025 (ĐVT: đồng) Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Phiên bản tiêu chuẩn (CBS) Đỏ 57.132.000 64.300.000 7.168.000 Xanh 57.132.000 64.300.000 7.168.000 Trắng 57.132.000 64.300.000 7.168.000 Phiên bản cao cấp (ABS) Xanh đen 62.139.273 69.400.000 7.260.727 Đỏ đen 62.139.273 69.400.000 7.260.727 Phiên bản đặc biệt (ABS) Bạc đen 63.317.455 71.900.000 8.582.545 Đen 63.317.455 71.900.000 8.582.545 Phiên bản thể thao (ABS) Xám đen 63.808.363 72.400.000 8.591.637

Lưu ý: Giá xe chỉ mang tính tham khảo, đã bao gồm phí VAT, phí trước bạ, phí bảo hiểm và phí cấp biển số. Đặc biệt, giá xe máy có thể được thay đổi tùy vào thời điểm của đại lý Honda và khu vực bán xe.