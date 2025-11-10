Xe tay ga Grande của Yamaha trong tháng 11 này tiếp tục bán ra thị trường 2 mẫu xe gồm: Grande Blue Core Hybrid và Grande thường. Đi kèm theo các mẫu xe sẽ có nhiều phiên bản cùng tùy chọn màu sắc khác nhau.

So với tháng 10, giá niêm yết của xe Yamaha Grande trong tháng 11/2025 vẫn ổn định, cụ thể như sau:

- Mẫu xe Grande Blue Core Hybird: Phiên bản đặc biệt đang có mức giá 49.091.000 đồng, phiên bản giới hạn đang có mức giá 49.582.000 đồng.

- Mẫu xe Grande thường: Phiên bản tiêu chuẩn vẫn có giá bán 46.047.000 đồng, phiên bản đặc biệt vẫn có giá bán 50.564.000 đồng và phiên bản giới hạn vẫn có giá bán 51.251.000 đồng.

Phiên bản tiêu chuẩn màu mới 2024 tiếp tục bán với giá 46.146.000 đồng, phiên bản đặc biệt màu mới 2024 tiếp tục bán với giá 50.760.000 đồng và phiên bản giới hạn màu mới 2024 tiếp tục bán với giá 51.546.000 đồng.

Tương tự, phiên bản tiêu chuẩn màu mới 2025 cũng đang bán với giá 46.244.000 đồng, phiên bản đặc biệt màu mới 2025 cũng đang bán với giá 50.859.000 đồng và phiên bản giới hạn màu mới 2025 cũng đang bán với giá 51.644.000 đồng.

Yamaha Grande phiên bản đặc biệt màu mới 2025. (Ảnh: Yamaha)

Grande là mẫu xe tay ga cao cấp của hãng Yamaha, nổi bật với thiết kế thanh lịch và hiện đại, đậm chất châu Âu. Xe sử dụng động cơ Blue Core 125cc cho khả năng vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường.

Ngoài ra, Yamaha Grande còn sở hữu nhiều tiện ích thông minh như khóa Smartkey, hệ thống ngắt động cơ tạm thời, cốp xe rộng rãi cùng mặt đồng hồ điện tử. Đây là lựa chọn lý tưởng cho phái đẹp yêu thích sự tinh tế và tiện dụng trong cuộc sống hàng ngày.

Sau khi khảo sát tại các đại lý, giá xe máy Grande trong tháng 11 này không có sự biến động mới nào. Hiện giá bán thực tế thấp hơn mức giá đề xuất khoảng 1.091.000 - 5.547.000 đồng, giá bán chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với mẫu xe Grande tiêu chuẩn.

Bảng giá xe máy Grande mới nhất tháng 11/2025 (Nguồn: Yamaha)

Bảng giá xe Grand mới nhất tháng 11/2025 (ĐVT: đồng) Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Grande Blue Core Hybrid đặc biệt Trắng xám 49.091.000 48.000.000 -1.091.000 Đỏ xám 49.091.000 48.000.000 -1.091.000 Xanh xám 49.091.000 48.000.000 -1.091.000 Grande Blue Core Hybrid giới hạn Bạc trắng 49.582.000 47.200.000 -2.382.000 Đen 49.582.000 47.200.000 -2.382.000 Xám đen 49.582.000 47.200.000 -2.382.000 Grande tiêu chuẩn Đỏ đen 46.047.000 40.500.000 -5.547.000 Trắng đen 46.047.000 40.500.000 -5.547.000 Đen 46.047.000 40.500.000 -5.547.000 Grande tiêu chuẩn màu mới 2024 Đỏ đen 46.146.000 44.200.000 -1.946.000 Trắng đen 46.146.000 44.200.000 -1.946.000 Grande tiêu chuẩn màu mới 2025 Đỏ đen 46.244.000 45.000.000 -1.244.000 Đen 46.244.000 45.000.000 -1.244.000 Grande đặc biệt Đỏ đen 50.564.000 47.000.000 -3.564.000 Trắng đen 50.564.000 47.000.000 -3.564.000 Đen 50.564.000 47.000.000 -3.564.000 Xanh đen 50.564.000 47.000.000 -3.564.000 Grande đặc biệt màu mới 2024 Đỏ đen 50.760.000 48.800.000 -1.960.000 Trắng đen 50.760.000 48.800.000 -1.960.000 Đen 50.760.000 48.800.000 -1.960.000 Xanh nhạt đen 50.760.000 48.800.000 -1.960.000 Xanh đậm đen 50.760.000 48.800.000 -1.960.000 Grande đặc biệt màu mới 2025 Đỏ đen 50.859.000 49.500.000 -1.359.000 Trắng đen 50.859.000 49.500.000 -1.359.000 Đen 50.859.000 49.500.000 -1.359.000 Xanh đen 50.859.000 49.500.000 -1.359.000 Grande giới hạn Hồng ánh đồng 51.251.000 47.200.000 -4.051.000 Bạc đen 51.251.000 47.200.000 -4.051.000 Xám đen 51.251.000 47.200.000 -4.051.000 Xanh đen 51.251.000 47.200.000 -4.051.000 Grande giới hạn màu mới 2024 Hồng đen 51.546.000 49.500.000 -2.046.000 Đen 51.546.000 49.500.000 -2.046.000 Đen hồng 51.546.000 49.500.000 -2.046.000 Xám đen 51.546.000 49.500.000 -2.046.000 Grande giới hạn màu mới 2025 Hồng đen 51.644.000 50.000.000 -1.644.000 Xanh đen 51.644.000 50.000.000 -1.644.000 Xám đen 51.644.000 50.000.000 -1.644.000 Đen hồng 51.644.000 50.000.000 -1.644.000 Xanh đen 51.644.000 50.000.000 -1.644.000

Lưu ý: Giá xe mang tính tham khảo, đã gồm phí VAT, nhưng chưa bao gồm phí bảo hiểm, phí cấp biển số và phí trước bạ. Đặc biệt, giá xe máy có thể được thay đổi tùy theo từng thời điểm của đại lý Yamaha và khu vực bán xe.