Băng cướp đâm vỡ cửa kính, lao vào cướp tiệm vàng tại Mỹ giữa ban ngày

(VTC News) -

Khoảnh khắc cửa hàng trang sức Kim Hung bị cướp đột nhập.

Vụ cướp xảy ra vào khoảng 14h10 ngày 5/9 (giờ địa phương) tại cửa hàng trang sức Kim Hung ở khu 1900 đường Aborn thuộc thành phố San Jose, bang California, Mỹ. Video giám sát tại hiện trường cho thấy nhân viên cửa hàng vật lộn với một số nghi phạm trước khi bị đẩy xuống đất.

Cùng với đó, chúng sử dụng xe ô tô đâm vỡ cửa chính của cửa hàng trang sức trước khi một đám đông nghi phạm đeo mặt nạ và mặc đồ đen xông vào. Theo thông tin từ phía cảnh sát, trong số những kẻ tham gia vụ cướp, có ít nhất một tên trang bị vũ trang.

Cảnh sát chưa công bố số liệu thương vong và mức độ thiệt hại. Tuy nhiên, Chris Moore - người tự nhận là bạn của chủ cửa hàng trang sức cho biết chủ cửa hàng 88 tuổi bị đột quỵ và bị thương do kính vỡ trong quá trình vụ cướp diễn ra. Ngay sau đó, chủ cửa hàng được đưa đến điều trị tại bệnh viện và đã ổn định, xuất viện về nhà.

Thị trưởng San Jose Matt Mahan lên tiếng chỉ trích vụ cướp bạo lực này sau khi video giám sát được công bố.

"Thật kinh hoàng. Những kẻ phạm tội cần chịu hậu quả nặng nề nhất cho hành động của mình. Tôi đã liên lạc với Cảnh sát trưởng của chúng tôi và tôi sẽ theo dõi sát sao cuộc điều tra", Thị trưởng Mahan tuyên bố.

Trong khi đó, Moore thông tin thêm thiệt hại gây ra cho cửa hàng trong vụ cướp ước tính rơi vào khoảng 50.000 - 100.000 USD, nhưng chủ cửa hàng không muốn công bố giá trị ước tính của số trang sức bị đánh cắp.

Hiện tại, những nghi phạm trong vụ cướp vẫn chưa được xác định danh tính và chúng vẫn đang lẩn trốn.